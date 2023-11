Erhöhte Mehrwertsteuer „ein Schlag ins Gesicht“ – wütender Wirt erteilt Scholz Hausverbot

Von: Nico Reiter

Olaf Scholz bricht sein Versprechen zur Mehrwertsteuer und ist in einem Gasthaus in Münster nicht mehr willkommen. Der Wirt befürchtet Auswirkungen auf das Gastgewerbe.

Münster – 2021 verspricht Bundeskanzler Olaf Scholz, die Mehrwertsteuer auf Speisen in Restaurants fortan zu senken. Nicht einmal zwei Jahre später bricht er sein Versprechen. Anfang kommenden Jahres soll die Maßnahme enden und die Mehrwertsteuer auf 19 Prozent angehoben werden. Der Besuch im Restaurant wird deutlich teurer werden.

Durch die geplanten Änderungen kassiert Scholz Hausverbot im „Kleiner Kiepenkerl“. Moritz Ludorf ist der Besitzer des Münster Restaurants und wütend über die bevorstehenden Änderungen. Scholz ist in seinem Lokal nicht mehr willkommen.

Bundeskanzler Olaf Scholz verspeise eine Bratwurst auf einem Fest in Hannover. Im Münster Restaurant „Kleiner Kiepenkerl“ wäre das nicht mehr erlaubt. Scholz hat nun Hausverbot. © Britta Pedersen/picture alliance/dpa

Bundeskanzler Scholz hält sein Versprechen zur Mehrwertsteuer nicht ein

Im Zuge des Wahlkampfs gab der damalige SPD-Kanzlerkandidat Scholz das Versprechen, dass die Mehrwertsteuer für Mahlzeiten in Gaststätten und Kneipen dauerhaft auf sieben Prozent reduziert bleiben würde. Während der Pandemie wurde die Mehrwertsteuer auf Speisen auf sieben Prozent reduziert, um die Gastronomie zu entlasten. Später wurde die Maßnahme aufgrund der Energiekrise vor einem Jahr verlängert. „Ich habe dieser Verlängerungsentscheidung zugestimmt und der Einführung in dem sicheren Bewusstsein: Das schaffen wir nie wieder ab“, äußerte Scholz vor zwei Jahren.

Ab dem 1. Januar 2024 wird die Mehrwertsteuer auf Mahlzeiten in Gaststätten und Kneipen jedoch wieder auf volle 19 Prozent angehoben. Die Gastwirte sind verärgert. Insbesondere Moritz Ludorf vom Restaurant „Kleiner Kiepenkerl“, der Scholz aufgrund der neuen Regelung Hausverbot erteilt. „Solange er sich hierfür nicht erklärt und entschuldigt, hat er bei uns Hausverbot. Sicherlich nicht nur bei uns“, kommentiert Ludorf die bevorstehenden Änderungen gegenüber der Bild.

„Der Sprung zurück ist ein Schlag ins Gesicht. Das Geld ist faktisch nicht da. Wir haben es die letzten Jahre zum Großteil an unser Personal weitergeben, was auch dringend notwendig war. Wir können schlecht zu unseren Mitarbeitern gehen und aufgrund der Mehrwertsteuer-Entscheidung die Gehälter wieder kürzen“, äußerte sich der Wirt hinsichtlich der finanziellen Situation in der Gastronomie.

Gastwirte befürchten Auswirkungen der höheren Mehrwertsteuer

Die Preiserhöhung hat gravierende Auswirkungen auf die Gäste. „Wir können es uns [das Geld] nur von den Gästen holen und das bedeutet leider Preiserhöhungen von sicherlich 15 Prozent. Ob die Gäste dazu bereit sind, bezweifelt unsere Branche inzwischen stark.“ Ein Schnitzel kostet nach der Preisanpassung im Durchschnitt nun 22,91 Euro statt zuvor 20,60 Euro. Gastronomen befürchten einen Rückgang der Kundschaft und somit einen geringeren Umsatz.

Durch die geplanten Änderungen müssten einige Betriebe schließen. Vor allem kleine Gaststätten sind stark betroffen. Ihre Befürchtung: Eine Preiserhöhung könnte die Vielfalt in der Gastronomie erheblich einschränken. Auch ein Metzger setzt sich dafür ein, die Mehrwertsteuer nicht zu erhöhen.

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Nico Reiter sorgfältig überprüft.