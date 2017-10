Umstrittener Vegan-Koch Attila Hildmann lädt Medien zu Testessen ein

Attila Hildmann, Autor mehrerer veganer Kochbücher, kocht in seiner Küche in Berlin.

Für Mittwoch hat Koch Attila Hildmann Medienvertreter zum Testessen eingeladen. Falls ihnen des Essen nicht schmeckt will der Veganer Fleisch essen.

Berlin (dpa) - Der vegane Koch Attila Hildmann (36) ist seit Tagen wegen seiner wütenden Reaktion auf eine Gastrokritik in den Schlagzeilen. Jetzt hat er die Medien für diesen Mittwoch (15.00) zu einem Testessen in seinen Imbiss in Berlin-Charlottenburg eingeladen.

Der „Tagesspiegel“ hatte eine vernichtende Kritik veröffentlicht. Bei Facebook hatte der Koch daraufhin die Kritikerin attackiert und gegen den „Tagesspiegel“ ein Hausverbot verhängt.

Nach dem großen Medienecho hob er das Verbot wieder auf und veröffentlichte eine Einladung an die Presse. Das Bild dazu zeigt Hildmann, wie er mit einem Gewehr posiert. Er verspricht: „Findet die Mehrheit der Journalisten meine Burger schlechter als Fleischburger, esse ich live vor den Kameras ein Steak!“ Der auch durch Fernsehauftritte bekannte Koch hat mehrere Bücher über die vegane Küche veröffentlicht, die ohne tierische Produkte auskommt.

