Schweizer Forscher schlägt Bienen-Alarm: „Ohne Maßnahmen sind alle Völker in zwei Jahren tot“

Von: Marcus Giebel

Honigbienen kämpfen in Europa um ihr Überleben. Zumindest in der Schweiz sieht es laut einem Experten nicht gut aus. Vor allem wegen der Varroamilbe.

Bern – Ist das Ende der Honigbienen in der Schweiz nah? Das befürchtet Peter Neumann, der einzige Bienenprofessor des Landes. In einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk CH Media warnt der gebürtige Berliner: „Alle Honigbienenvölker der Schweiz sind chronisch krank. Und wenn die Imker nichts dagegen unternehmen, sind alle Völker in ein bis zwei Jahren tot.“

Bienen bei der Arbeit: Die Insekten sind tagtäglich fleißig. (Symbolbild) © IMAGO / imagebroker

Honigbienen vom Aussterben bedroht: „Völker sind geschwächt“

Vor allem die Varroamilbe setze den fleißigen und für die Natur so unerlässlichen Insekten zu, aber eben nicht nur diese kleinen Blutsauger. „Insgesamt sind die Völker so geschwächt, dass auch Viren eine Gefahr sind, die ihnen sonst nichts anhaben könnten“, betont Neumann, der an der Universität Bern arbeitet.

Das Problem mit der Varroamilbe ist dabei kein neues: Neumann betont, dass die Menschheit seit 30 Jahren bei deren Bekämpfung nicht vorangekommen sei. Auch in Deutschland machen die Winzlinge den Honigbienen das Leben schwer. So erklärt das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, die erstmals 1977 in der Bundesrepublik festgestellten Milben könnten sich auch deshalb so schnell verbreiten, weil Bienenvölker stetig miteinander in Kontakt kommen würden.

Denn geschwächte Völker würden von stärkeren aus der Umgebung beraubt werden. Dabei gerate jedoch nicht nur der fremde Honig in den eigenen Stock, sondern eben auch Krankheitserreger wie die Varroamilbe. Auch der weltweite Handel mit Bienenvölkern würde den Parasiten in die Karten spielen. Dieser Umstand dürfte auch der Amerikanischen Faulbrut den Weg in Kasseler Bienenstöcke erleichtert haben.

Rot und gefährlich: Die Varroamilben haben sich weltweit ausgebreitet und machen Honigbienen das Leben schwer. (Symbolbild) © IMAGO / Panthermedia

Bienen-Experte zieht Vergleich mit Brasilien: „Wir machen hier etwas grundsätzlich falsch“

Neumann verweist darauf, dass es mit Afrika und Südamerika zwei Kontinente gibt, auf denen die Bienenvölker problemlos mit den Varroamilben klarkommen würden. Er selbst habe das mit eigenen Augen in Brasilien erlebt: „Seither glaube ich wirklich, wir machen hier etwas grundsätzlich falsch, mich eingeschlossen.“ Es brauche seiner Meinung nach eine langfristige Lösung ohne Medikamente.

Bei der Suche nach dem Heilmittel drängt die Zeit. Doch es gibt auch in Europa kleine Lichtblicke. So habe er „mit einem Imker in Norwegen zusammengearbeitet, dessen Bienenvölker sanftmütig sind, viel Honig machen – und der Imker bekämpft die Varroamilbe seit 20 Jahren nicht.“ Neumann ist sicher: „Die Antwort liegt in den Bienen.“

Fröhliches Herumsummen: Honigbienen müssen sich in Europa vor den Varroamilben in Acht nehmen. (Symbolbild) © IMAGO / Silas Stein

Bienen-Forscher gibt Anregungen: Blumen auf Wartehäuschen oder Blüten auf öffentlichen Wiesen

Auch praktische Tipps, wie den gelb-schwarzen Insekten zu helfen sei, hat der Experte parat. Es brauche mehr Blühpflanzen und Insektenhotels – das könnte fast jeder Privatmensch leisten. Doch auch die öffentliche Hand müsste aktiv werden. „Warum wachsen etwa auf den Wartehäuschen der Busse und Trams keine Blumen?!“, moniert Neumann: „Oder auf dem Platz vor unserer Universität ist eine große Wiese – warum kann nicht die Hälfte davon voller Blüten sein? Warum immer und überall nur Dreimillimeter-Rasen?“

Weitere Gründe „für Völkerverluste bei Honigbienen und den Rückgang von wilden Bienen“ nennt er ebenfalls: „Klimawandel, Umweltverschmutzung wie Pestizide, Zerstörung von Lebensräumen und ungenügende Ernährung“. Drei Ansatzpunkte sind für Neumann wichtig: „eine Ausweitung und eine bessere Information der Imkerschaft und breiten Öffentlichkeit, ein Ausbau der Methoden zum Schutz der Bienen, und für die Honigbienen eine intensive Suche nach einer nachhaltigen Strategie für die Varroamilbe“.

Wissenswertes zur Honigbiene

Größe der Königinnen 15 bis 18 Millimeter Größe der Arbeiterinnen elf bis 13 Millimeter Ernährung rein vegetarisch natürliche Feinde Libellen, Spinnen und Vögel, aber auch Parasiten, Bakterien, Viren und Pilze Bienenstich ist für nicht-allergische Menschen in der Regel harmlos Bienenstich ist für die Biene tödlich

Aber das alles kann nur der Anfang sein. Über die Bienen hofft er, die Gesellschaft auch für mehr Engagement zugunsten anderer bedrohter Insektenarten zu gewinnen. Dabei stellt Neumann fest: „Die Bienen sind ein bisschen die Polarbären der Insekten. Der Biene wollen wir helfen, weil sie niedlich ist. Die anderen Insekten finden wir ja alle doof und möchten sie lieber nicht haben.“ (mg)