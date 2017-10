Unbekannter schleicht sich auf Hochzeit - als er sich auszieht, dreht der Bräutigam durch

Sein Striptease brachte das Fass zum Überlaufen: Ohne Einladung hat ein Betrunkener auf einer Hochzeit getanzt und hat schließlich vom Bräutigam Keile bezogen.

Wittstock - Wie die Polizei in Neuruppin (Brandenburg) am Sonntag mitteilte, fühlte sich die Hochzeitsgesellschaft in Wittstock schnell gestört. Doch der ungebetene Gast war nicht dazu zu bewegen, die Feier wieder zu verlassen.

Als der 38-Jährige sich dann noch ausziehen wollte, versetzte ihm der 20 Jahre alte Bräutigam einen Faustschlag ins Gesicht und trat ihm, als er zu Boden gegangen war, mit dem Fuß gegen den Kopf.

Dadurch erlitt der 38-Jährige Nasenbluten. Der Rettungsdienst wurde gerufen. Bei dem Mann wurde ein Atemalkoholwert von 2,22 Promille gemessen. Die Polizei sprach ihm einen Platzverweis aus. Es wird aber auch wegen Körperverletzung ermittelt.

dpa

