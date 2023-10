Kampfhund beißt Joggerin tot: Frau soll „regelrecht zerfleischt“ worden sein – Polizist unter Schock

Im österreichischen Naarn im Bezirk Perg hat ein American Staffordshire Terrier eine Frau attackiert und dabei tödlich verletzt. (Symbolbild) © IMAGO/imageBROKER/alimdi / Arterra

Ein Kampfhund hat im österreichischen Naarn eine Joggerin zu Tode gebissen. Anschließend musste auch ein Polizist von Seelsorgern betreut werden.

Naarn – In Österreich ist es am Montagvormittag in Naarn im Bezirk Perg zu einer tödlichen Kampfhund-Attacke gekommen, wie der Sender ORF zuvor berichtet hatte. Demnach habe ein American Staffordshire Terrier eine 60-jährige Joggerin im Bereich ihres Wohnhauses angegriffen und tödlich verletzt. Die Frau sei noch an Ort und Stelle verstorben. Auch die Hundehalterin selbst musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Offenbar kein Einzelfall: Erst im Frühjahr attackierte ein Pitbullterrier sechs Menschen.

Kampfhund attackier Joggerin – Frau verstirbt noch an Ort und Stelle

Der Vorfall habe sich am Morgen, gegen 9.15 Uhr, ereignet. Wie genau es zu dem Angriff des Kampfhundes gekommen ist, sei bislang unklar. Auch, weil die Hundehalterin selbst aufgrund ihres Zustandes bislang nicht befragt werden konnte, wie die Polizei mitgeteilt hatte. Laut Polizei habe die Hundehalterin noch versucht, den Angriff auf die Joggerin zu verhindern. Ob der Hund dabei angeleint war oder nicht, sei bislang noch nicht geklärt.

Die 60-jährige Joggerin konnte aufgrund ihrer schweren Verletzungen im Gesicht zunächst nicht identifiziert werden, da die Frau weder Personalausweis noch Handy bei sich hatte, wie heute.at zuvor berichtet hatte. Erst ein Angehöriger habe sie später anhand ihrer Kleidung erkennen können.

Wenige Stunden nach Kampfhund-Attacke: Besitzerin lässt American Staffordshire Terrier einschläfern

Ein Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreute die Familie des Opfers sowie die Nachbarn nach der tödlichen Attacke, aber auch ein Polizist musste von den Einsatzkräften psychologisch betreut werden, nachdem er den Leichnam der Frau gesehen hatte. Laut der Krone Zeitung sei die Frau „regelrecht zerfleischt“ worden. Wenige Stunden nach dem Vorfall wurde der Hund auf Wunsch der Besitzerin eingeschläfert. Erst zuletzt attackierte ein Jagdterrier einen Spaziergänger mit seinem Hund in Bayern.

Bei American Staffordshire Terrier würde es sich um eine nicht ungefährliche Rasse handeln, wie Hundeexpertin Inge Eberstaller gegenüber dem ORF erklärte. Grund sei, dass diese Rasse einen inneren Tötungsdrang habe: „Diese Hunde drücken, wenn sie zubeißen, wesentlich fester zu und schütteln noch tot, das ist genetisch veranlagt.“

Keine besonderen Auflagen für „Listenhunde“ in Österreich

Die Expertin erklärt: „Aber das hat jetzt nichts damit zu tun, dass diese Hunde mehr oder minder böse zur Welt komme.“ Demnach kommt es auch darauf an, wie der Halter das Tier erzieht. Neben einer Maulkorbpflicht würde die Expertin auch ein Hundetraining empfehlen.

Im Bundesland Oberösterreich würde es keine strengen Auflagen für die Haltung sogenannter „Listenhunde“ geben, zu denen auch der American Staffordshire Terrier zählt. Halter müssten nur einen sechsstündigen Sachkundekurs absolvieren, um einen „Listenhund“ legal führen zu dürfen. In Deutschland ist es generell verboten, American Staffordshire Terrier einzuführen. Auch in Kanada kam es kürzlich zu einem tödlichen Tier-Angriff, bei dem ein Paar mit Hund von einem Bären getötet wurde.