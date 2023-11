Bären-Alarm auf der Autobahn: Raubtier klettert über Zaun und kracht vermutlich mit Lkw zusammen

Eigentlich sollen Zäune an Autobahnen Wildtiere daran hindern, auf die Fahrbahn zu klettern. Das klappt aber nicht immer – der Leidtragende ist diesmal ein Bär.

Zagreb – In Kroatien wurde am Freitagmorgen (27. Oktober) ein Bär auf der Autobahn A1 gesichtet. Der örtliche Pannendienst HAK warnte Autofahrer zwischen Ogulin und Brinje notgedrungen die Geschwindigkeit zu reduzieren. In diesem Abschnitt sei das Tier gesichtet worden.

Bären-Alarm in Kroatien: Wildtier klettert auf Autobahn und kracht wohl mit Lkw zusammen

Aus Sicherheitsgründen durften Autofahrer in diesem Abschnitt zeitweise lediglich 40 Kilometer pro Stunde fahren. Das berichtete unter anderem das kroatische Nachrichtenportal Dnevnik.hr. Die A1 gilt als eine der wichtigsten Autobahnen in Kroatien und verbindet die Hauptstadt Zagreb mit zahlreichen Regionen. Mehrere Stunden lang suchten Einsatzkräfte hier nach dem Raubtier. Mit dabei war auch Bärenexperte Professor Duro Huber sowie Mitarbeitende der veterinärmedizinischen Fakultät in Zagreb.

Für das Tier nahm die Autobahnüberquerung allerdings ein tragisches Ende. Wie Huber der Zeitung Jutarnji list mitteilte, sei das Tier womöglich mit einem Lkw zusammengestoßen und erlitt dabei schwere Verletzungen. Schließlich entdeckten ihn die Suchtrupps tot im Dickicht, in das sich das verletzte Tier offenbar geschleppt hatte. Es handelte sich dem Experten zufolge um einen rund vierjährigen, männlichen Bären. Huber sprach mit Blick auf die Todesursache von einem gebrochenen Bein. Innere Verletzungen ließen sich bei einer Autopsie feststellen.

Bär in Kroatien auf der Autobahn unterwegs: Zäune können Tier nicht aufhalten

Normalerweise sollen Zäune entlang der Autobahnen Wildtiere davon abhalten, auf die Fahrbahn zu laufen. Dennoch gelang es in diesem Fall dem Tier, die Begrenzung zu überwinden. Verkehrskameras konnten den Vorfall nicht aufzeichnen, da dieser Teil der Autobahn nicht abgedeckt sei, sagte Kata Kuprešak, Sprecherin der kroatischen Verkehrsbehörde, gegenüber Dnevnik.hr.

In Kroatien klettert ein Braunbär auf die Autobahn und wird von einem Lkw erfasst. (Symbolbild) © Ralf Kistowski/imago

Die Notrufzentrale habe einen Hinweis zur Sichtung des Bären auf der A1 erhalten. Als die Einsatzkräfte dann am Ort des Geschehens eintrafen, fehlte von dem Tier jede Spur – bis die Suchtrupps den Kadaver fanden. „Kein Zaun kann ihn aufhalten“, räumte die Sprecherin ein. Zwar gebe es entlang der Autobahnen Brücken und Tunnel für Wildtiere. In diesem Fall bewahrten die Schutzmechanismen den Bären jedoch nicht vor seinem Tod. Besonders zur Urlaubssaison seien Tiere auf den Straßen ein Problem, so Kuprešak.

Braunbär ist in Kroatien geschützt: Etwa 1000 Tiere leben dort

In Kroatien gilt der Braunbär als streng geschützte Tierart. Dem Jagdmagazin Pirsch zufolge verfügt Kroatien über eine enorme Bärenpopulation von schätzungsweise 1000 Tieren. Auch in Bayern ist wieder ein Bär unterwegs. Da Kroatien dicht besiedelt ist, kommt es immer wieder zu Begegnungen. Grünbrücken über Autobahnen, Elektrozäune zum Schutz von Weidetieren und Bienenstöcken, gesicherte Mülleimer und Ablenkfütterungen sollen das verhindern. Doch immer wieder kommt es hier zu Diskussionen um das Zusammenleben zwischen Mensch und Tier.

In den Bergen Spaniens war zuletzt ein wildlebender Braunbär in einem Plastikfass gefangen. Im vergangenen Jahr tauchte ein Bär sogar in einem Wohngebiet im Kreis Garmisch-Partenkirchen auf. (kas)