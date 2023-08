Beine noch auf dem Acker amputiert: „Heute hat er sich bei uns bedankt“ – Arzt mit beklemmenden Details

Von: Karolin Schäfer

Bis zu Hüfte steckt ein junger Landwirt in einem Mähdrescher fest. Die Ärzte müssen noch auf dem Feld eine Notoperation durchführen – unter schwersten Bedingungen. Nun gibt es neue Details.

Hohen Luckow – Bei einem Arbeitsunfall auf dem Feld ist ein 25-jähriger Landwirt in Hohen Luckow im Landkreis Rostock mit beiden Beinen in einen Mähdrescher geraten. Dabei wurde der junge Mann so schwer verletzt, dass noch vor Ort beide Gliedmaßen amputiert werden mussten.

Mann steckt mit beiden Beinen in Mähdrescher fest: Operationsteam wird aufs Feld geflogen

Nach Polizeiangaben wollte der 25-Jährige den halbvollen Bunker des Mähdreschers entleeren. Dabei bemerkte er, dass eine Zuführung mit Getreide verstopft war. Beim Versuch, das Getreide zu entfernen, sei er mit beiden Beinen in zwei gegenläufig drehende Förderschnecken geraten.

Ein Passant alarmierte die Einsatzkräfte. Feuerwehr und Notarzt hätten rund eineinhalb Stunden versucht, den Mann zu befreien, schilderte Clemens Schafmayer dem Sender RTL. Der Chirurg gehörte zum Operationsteam der Uniklinik Rostock, welches zur Unglücksstelle eingeflogen wurde.

Landwirt gerät in Mähdrescher: „Entweder er stirbt dort vor Ort oder wir kriegen ihn da raus“

Der Gesundheitszustand des Landwirtes habe sich verschlechtert, erklärte Schafmayer. Deshalb sei die Uniklinik um Blutkonserven und ein Amputationsteam gebeten worden. „So eine Anfrage, die kommt vielleicht alle 20 Jahre mal vor, das ist schon sehr selten“, sagte der Arzt.



Später wird noch die Oberärztin der Gefäßchirurgie von der Polizei zu Hause abgeholt und zum Unfallort geflogen. Schafmayer packte mit den OP-Schwestern währenddessen alle notwendigen Utensilien ein. Auf dem Feld angekommen, wurde dann das weitere Vorgehen besprochen. „Es gab nur eine Chance: Entweder er stirbt dort vor Ort oder wir kriegen ihn da raus“, sagte er gegenüber RTL.

25-Jähriger muss aus Mähdrescher geschnitten werden: Überlebenschance gering

Der Eingeklemmte sei zu diesem Zeitpunkt noch ansprechbar gewesen. Der Notarzt narkotisierte den 25-Jährigen schließlich und entschloss, ihm beide Beine zu amputieren. Doch das wurde zu einer schweren Herausforderung, die Teamarbeit erforderte. Lediglich durch eine kleine Öffnung und mithilfe einer Taschenlampe konnten die Ärzte operieren.

Die Überlebenschance des jungen Mannes sei gering gewesen. Fast drei Stunden klemmte ein Teil seines Körpers im Mähdrescher. „Wenn das nicht alles gewesen wäre und alle so unkompliziert und pragmatisch zusammengearbeitet hätten, dann hätte der junge Mann niemals überlebt und er hat überlebt“, bilanzierte der Chirug.

Dass der Landwirt überlebte, grenzt an ein Wunder. Er habe schließlich viel Blut verloren und nur wenig Kreislauf gehabt. Dank der Einsatzkräfte konnte er später in die Uniklinik Rostock geflogen werden. „Und heute hat er sich bei uns allen bei der Visite bedankt", sagte Schafmayer.