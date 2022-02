An ihrem Geburtstag: Fünffache Mutter stürzt aus Partybus und stirbt

Von: Victoria Maiwald

Teilen

Eine Geburtstagsfeier endete tragisch. © picture alliance / dpa/Symbolbild

Heather G. wollte eigentlich ihren Geburtstag feiern – den erlebte sie aber nicht mehr. Die Mutter von fünf Kindern starb noch am selben Abend.

Los Angeles – Eigentlich wollte sie ihren 30. Geburtstag feiern – doch diesen Tag erlebte sie nicht mehr. Die 29-jährige Heather G. starb noch auf ihrer Geburtstagsfeier und hinterlässt fünf Kinder im Alter von ein bis zehn Jahren. Ihr Ehemann macht einen emotionalen Aufruf.

Schrecklicher Unfall: Fünffache Mutter stirbt bei Geburtstagsfeier

Die Mutter von fünf Kindern feierte am frühen Sonntagmorgen (30. Januar) gegen 3 Uhr mit Freunden und Familie in einem Party-Bus in Los Angeles (Kalifornien, USA) ihren Geburtstag vor. Doch die Partynacht endete tragisch. Sie fiel aus dem Fahrzeug, stürzte auf den Asphalt und wurden dann noch von einem weiteren Fahrzeug angefahren.

Die junge Mutter wurde dabei so stark verletzt, dass sie noch vor Ort starb, berichtet CBS Los Angeles. Ihren 30. Geburtstag am Montag (31. Januar) erlebte die fünffache Mutter nicht mehr. Aber wie konnte es zu dem tragischen Unfall kommen?

Polizei ermittelt nach Unfall in den USA: Ist das Busunternehmen Schuld am Tot der jungen Mutter?

Der Bruder von Heather G. berichtet gegenüber CBS Los Angeles, dass die junge Mutter in dem Partybus tanzte und gegen die Tür des Busses fiel. Dabei öffnete sich die Tür. Wie es dazu kommen konnte, ermittelt die Polizei.

„Ich dachte, es wird ein toller Abend für sie, stattdessen hat dieser für uns ein tragisches Ende genommen“, schreibt ihr Ehemann. Er sammelt aktuell Spenden für die Beerdigung. „Ich muss ihr die Beerdigung geben, die sie verdient (...) Ich bin nun Mutter und Vater unserer fünf Kinder“, schreibt der Witwer in dem Spendenaufruf.

Mutter stirbt bei tragischem Unglück: Wittwer erhebt Vorwürfe

Doch nicht nur Trauer nimmt den Wittwer jetzt ein – auch Wut. Wut über die Busfirma, die seiner Meinung nach für den Unfall verantwortlich ist. Wenn man sich für einen Fahrdienst entscheiden würde, damit man eben nicht Alkohol trinkt und selbst fährt, erwarte man, dass man sicher ans Ziel gebracht werde.

Ob das Unternehmen tatsächlich für den Unfall verantwortlich ist, untersucht aktuell die Polizei. Laut Medienberichten zeigt sich der Busfahrer des Abends kooperativ. Bislang wurde noch niemand angezeigt.