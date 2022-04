Zwei Jugendliche tot nachdem Auto aus Parkhaus stürzt: Riskantes Fahrmanöver schuld?

Von: Lukas Einkammerer

Das Wrack eines Autos liegt neben einem Parkhaus. Zwei junge Männer sind am Ostersonntag in Essen mit einem Auto aus der obersten Etage eines Parkhauses gestürzt und ums Leben gekommen. © Markus Gayk/dpa

Bei einem Unfall in einem Essener Parkhaus sind zwei Jugendliche ums Leben gekommen. Schuld daran könnte ein waghalsiges Fahrmanöver gewesen sein.

Essen – Es ist ein trauriges Bild. Gelbe Markierungen, die die örtliche Polizei auf dem obersten Deck eines Essener Parkhauses angebracht hat, halten fest, was sich dort am Ostersonntag Schreckliches abgespielt hat. Denn zwei Jugendliche sind mit ihrem Auto ungebremst in die Tiefe gestürzt und dabei ums Leben gekommen. Doch wie kam es zu einem so tragischen Unglück?

Auto stürzt aus Parkhaus: Jugendliche stürzen ungebremst in die Tiefe

Zugetragen haben soll sich der Unfall gegen 19:20 Uhr am Ostersonntag. Der VW Golf, mit dem die beiden Jugendlichen am Abend des Feiertages unterwegs waren, soll laut Angaben der Feuerwehr dabei vom obersten Bereich des Parkhauses im Essener Stadtteil Borbeck fast 18 Meter in die Tiefe gestürzt und schließlich auf dem Gehweg aufgeschlagen sein. Als die Rettungskräfte das zertrümmerte Fahrzeug öffneten, fanden sie die beiden Insassen – zwei junge Männer im Alter von 16 und 19 Jahren – nicht ansprechbar vor. Beide wurden sofort ins Krankenhaus eingeliefert, wo sie laut der Feuerwehr nach dem Scheitern jeglicher Reanimationsversuche jedoch für tot erklärt wurden.

Auto stürzt aus Parkhaus: Riskantes Fahrmanöver schuld an Unfall?

Zwar soll laut Berichten der Feuerwehr noch nicht feststehen, welcher der beiden Jugendlichen das Fahrzeug steuerte, einige Theorien zu den Hintergründen des Unfalls gibt es aber dennoch. Denn auf dem Parkdeck sollen oft von Autofahrern waghalsige Manöver und Kunststücke geübt werden. Wie ein Anwohner gegenüber bild.de erklärte, sollen vor allem junge Fahrer des Öfteren die Absperrungen auf der obersten Etage entfernen um mit ihren Autos zu driften. Ein Polizeisprecher bestätigte der Zeitung, dass ein solcher Driftversuch vermutlich auch schuld am Unfall der beiden Teenager gewesen sein könnte.

Driften dürfte vor allem aus Actionfilmen bekannt sein und beschreibt eine Fahrtechnik, bei der ein Auto beim Einschlagen einer scharfen Kurven nach hinten ausbricht. In „Fast & Furious” und anderen Hollywood-Blockbustern mag ein solcher Stunt zwar beeindruckend aussehen, im echten Leben kann es aber schnell gefährlich werden. Dass ein riskanter Autotrick am Ende zwei jungen Menschen das Leben gekostet hat, ist traurig. (le mit dpa)

