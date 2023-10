„Wo ein Wille ist“: Autofahrer demonstriert besondere Einparkkünste

Von: Robin Dittrich

In den sozialen Medien werden immer wieder skurrile Entdeckungen geteilt. Auf Reddit zeigte ein Nutzer die ungewöhnlichen Einparkkünste eines Autofahrers.

München – Ob kuriose Entdeckungen im Supermarkt, an merkwürdigen Orten abgelegte Pakete oder Falschparker: Oftmals werden die Schnappschüsse davon in den sozialen Medien geteilt. Über einen Autounfall amüsierte sich ein Reddit-Nutzer.

Auto kracht fast in Hauswand – Reddit-Nutzer feiern Einparkkünste

Viele Menschen, die sich tagtäglich in den sozialen Medien herumtreiben, kennen Videos von skurrilen Einpark-Situationen. Ob ein Autofahrer, der trotz unzähliger Versuche nicht in die eigentlich große Parklücke hereinkommt oder Parkexperten, die ihren SUV in die kleinstmögliche Parklücke zwängen. Auf Reddit postete ein Nutzer jetzt besondere Einparkkünste. Der Pkw des Autofahrers stand auf der Motorhaube eines anderen Wagens und krachte fast in eine Hauswand.

„Wo ein Wille...“, schrieb der Post-Ersteller unter seinen Schnappschuss. Diesen teilte er im Subreddit „Falschparker“, machte sich also über die vermeintlichen Parkkünste des Autofahrers lustig. Bei dem Foto handelte es sich offenbar um einen Autounfall, bei dem der Fahrer von der Fahrbahn abgekommen war. Obwohl einige Geschwindigkeit nötig gewesen sein muss, um auf der Motorhaube des anderen Autos zu landen, verschonte das Auto die Hauswand dennoch knapp.

Besondere Einparkkünste – Reddit-Nutzer amüsieren sich über den Schnappschuss

Auf Reddit kamen bereits in kurzer Zeit über 3500 „Upvotes“ und fast 100 Kommentare unter dem Foto des „Falschparkers“ zusammen. Der Top-Kommentar begrüßte, wie platzsparend der Autofahrer geparkt hatte – kritisierte allerdings, dass das Manöver nicht gerade beschädigungsarm gewesen war. Ein anderer Reddit-Nutzer kommentierte, dass es sich gar nicht um Falschparken handelte: „Kenne die Gegend, das Parken auf der Motorhaube ist so angeordnet.“ Ein anderer schreibt: „Wo ein Wille ist, da ist auch ein Parkplatz“.

Auf diesen sarkastischen Kommentar reagierte sogar der Post-Ersteller: „Mit Zusatzschild sogar. Sieht man hier im Bild nur nicht.“ Andere Nutzer machten sich über mögliche Folgen der neuen Parksituation lustig: „Der blockiert ja sogar einen Teil der Fahrbahn. Da kommt die Polizei vielleicht.“ Das verunglückte Einparken könnte neben den Reparaturkosten auch weitere Strafen mit sich bringen. Bußgelder will sogar die EU über die Ländergrenzen hinaus verfolgen.