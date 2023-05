Nach Reitunfall: PSG-Torhüter Sergio Rico mit schweren Kopfverletzungen auf Intensivstation

Der Fußballer Sergio Rico des Vereins Paris Saint-Germain am 14. Februar 2023. © Robin Rudel/imago/Archivbild

Der Torhüter von Paris Saint-Germain hatte am Sonntagmorgen offenbar einen schweren Reitunfall. Sergio Rico liegt auf der Intensivstation, sein Zustand ist kritisch.

Sevilla – Der Fußballspieler Sergio Rico ritt am Sonntagmorgen, 28. Mai, einem Bericht von Sky News zufolge in der Nähe seiner Heimatstadt Sevilla aus. Dabei fiel der Torhüter des Traditionsvereins Paris Saint-Germain (PSG) von seinem Pferd und erlitt schwere Kopfverletzungen. Der 29-Jährige wurde in eine Klinik eingeliefert, der Zustand vom Fußballspieler sei kritisch, teilte ein PSG-Sprecher mit.

Reitunfall des PSG-Torwarts offenbar durch entlaufenes Pferd verursacht

Der Reitunfall soll sich laut lokalen Medien in der Region El Rocio in Huelva zugetragen haben – etwa 100 Kilometer von der andalusischen Hauptstadt Sevilla entfernt. Ein entlaufenes Pferd soll mit dem Tier, auf dem der PSG-Torwart saß, zusammengestoßen sein. Dabei sei Rico vom Pferd gefallen und habe sich lebensgefährliche Kopfverletzungen zugezogen. Als er auf dem Boden lag, habe ihm ein Pferd zudem in den Nacken getreten, wie die spanische Zeitung Marca berichtete.

Der Fußballer war per Helikopter in das Krankenhaus Virgen del Rocio in seiner Heimatstadt Sevilla gebracht worden und liegt dort aktuellen Berichten zufolge auf der Intensivstation. Aufgrund eines Schädel-Hirn-Traumas befinde sich der 29-Jährige in einem „ernsten Zustand“, teilte Medienberichten zufolge ein Sprecher von PSG am Sonntag mit. Marca berichtete indes, der Zustand des Torhüters sei „stabil“.

Nach Reitunfall: Fußballclub FC Sevilla wünscht ehemaligem Spieler „baldige Genesung“

Sein ehemaliger Fußballclub FC Sevilla wünschte dem Torhüter auf Twitter „viel Kraft und baldige Genesung“. Viele Fans teilten in den Kommentaren die Anteilnahme des Vereins.

„Kopf hoch!“, schrieb ein Twitter-Nutzer und äußerte die Hoffnung, dass es nur bei einem Schrecken bleibe. „Alles Gute für Sergio und seine ganze Familie. Ich hoffe, er wird bald gesund“, lautete ein weiterer Kommentar.