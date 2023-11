Wenige Tage nach der Hochzeit: Bräutigam stirbt in den Flitterwochen

Von: Alina Schröder

Teilen

Nate und seine Verlobte Mariana Kuhlman kurz nach dem Antrag im Dezember 2022. Weniger als ein Jahr später ist er tot. © Facebook/Mariana Kuhlman

Es sollten traumhafte Flitterwochen werden, doch sie enden in einer Tragödie. Kurz nach der Hochzeit stirbt ein Bräutigam – bei einem Unfall in der Karibik.

St. Lucia – Erst die Hochzeit, dann Flitterwochen in der Karibik. So zumindest war der Plan eines frisch vermählten Paares aus den USA. Doch die gemeinsame Zeit endete furchtbar. Ein tragischer Unfall des Bräutigams zerriss das junge Glück, nur wenige Tage nach dem Ja-Wort ist Mariana Kuhlman schon verwitwet.

Junger Bräutigam stirbt nur wenige Tage nach der Hochzeit in der Karibik

Ihr Mann Nate machte Mariana im Dezember 2022 den Antrag im Zion Nationalpark in Utah. Weniger als ein Jahr später heirateten sie am 28. Oktober in ihrer Heimat Steubenville im US-Bundesstaat Ohio, wie die New York Post berichtet. Als Ziel für ihre Flitterwochen hatten sich beide St. Lucia in der malerischen Karibik ausgesucht. Nur drei Tage nach der Vermählung dann die Tragödie: Nate kam vor Ort infolge eines Wasserski-Unfalls ums Leben. Das bestätigten Angehörige auf der Spendenseite GoFundMe. Wie es zu dem schrecklichen Unfall kommen konnte, wird nicht genauer benannt.

Nates Mutter, Heather Kuhlman, meldete sich kurz nach dem tragischen Unfall ihres frisch verheirateten Sohnes zu Wort. Am 3. November bedankte sie sich auf Facebook für die große Anteilnahme und die Unterstützung. Sie selbst sei zu dem Zeitpunkt auf dem Weg nach St. Lucia in die Karibik gewesen, um bei ihrem Sohn zu sein. Wenige Zeit später erlag er jedoch seinen Verletzungen. „Der Tod von Nate hat uns alle überrascht und uns den Atem geraubt“, schreibt Heather Kuhlmann.

Mariana Kuhlman postete auf Instagram ein gemeinsames Bild von der Trauung, mit dem rührenden Text: „Nathaniel Patrick Kuhlman, mein süßer Ehemann, ich wusste, dass es die Berufung meines Lebens war, mit dir in den Himmel zu gehen, und ich werde nie verstehen, warum du ohne mich vorangegangen bist, aber deine Frau zu sein, war die größte Berufung und das größte Geschenk meines Lebens und wird es auch weiterhin sein. Ich liebe dich, mit allem, was ich bin, und ich kann es nicht erwarten, wieder mit dir zusammen zu sein.“

Die Anteilnahme ist riesig: Mehr als 100.000 Dollar für Angehörige gesammelt

„Nate war ein wunderbarer Ehemann, Freund, Sohn und Bruder“, heißt es unter anderem auf der GoFundMe-Seite. Er sei eine „lustige, freundliche und abenteuerlustige Seele“ gewesen. „Wir bitten um Hilfe für die Beerdigungskosten und die Reisekosten der Familie“, schreiben die Organisatoren der Spendenkampagne.

Und sie haben Erfolg. Zusammen mit einem anderen Aufruf konnte bereits mehr als 100.000 Dollar gesammelt werden (Stand: 8. November). Die Anteilnahme ist riesig, viele Menschen äußern sich betroffen zu dem Schicksal. „Ihr Verlust tut mir so leid, ich kann mir die Last nicht einmal vorstellen“, schreibt eine Spenderin. „Ich habe sie alle noch nie getroffen, aber ihre Geschichte berührt mich sehr. Ich bete für sie und für die Ruhe der Seele von Nate“, versichert eine andere.

Das gesammelte Geld soll vor allem für die „Kosten für Last-Minute-Flugtickets nach St. Lucia und zurück nach Hause, die sofortige Ausstellung von Reisepässen, Transport, Unterkunft, Verpflegung, Beerdigungsvorbereitungen, Marianas Bedürfnisse“ genutzt werden.

Für ein anderes Paar endete der schönste Tag ihres Lebens kürzlich ebenfalls in einer Tragödie: Eine Braut kam nur Stunden nach der Trauung ums Leben. Unterdessen starb eine junge Braut aus dem US-Bundesstaat Wisconsin bereits in der Nacht vor der Hochzeitsfeier. (asc)