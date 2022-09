Unfall-Rätsel: Ist Mutprobe schuld am Tod von drei Bikern?

Polizei äußert sich zunächst nicht

+ © Christian Guttmann/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Einsatzkräfte stehen auf einer Landebahn eines ehemaligen Militärflugplatzes in Wittstock. Hier sind am Samstag bei einem Biker-Treffen drei Männer auf zwei Motorrädern ums Leben gekommen. © Christian Guttmann/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Auf einem alten Militärflugplatz fuhren am Samstag zwei Motorräder aufeinander zu und prallten zusammen - drei Menschen starben. War es eine Mutprobe?

Wittstock - Sie hatten sich per Internet zu einem Biker-Treffen auf einem ehemaligen Militärflugplatz verabredet. Am Ende starben drei Männer aus drei Bundesländern bei einem Zusammenprall ihrer Maschinen. Warum fuhren die Motorräder aufeinander zu?

Motorräder sollen laut Polizei aufeinander zugefahren sein

Trümmerteile liegen weit verstreut auf einer alten Flugzeuglandebahn, der Schock ist groß. Bei einem Biker-Treffen im Norden Brandenburgs sind drei Männer auf zwei Motorrädern ums Leben gekommen. Nach dem Unfall auf dem ehemaligen Militärflugplatz bei Wittstock/Dosse am Samstag nannte die Polizei erste Erkenntnisse zum Ablauf. Die beiden beteiligten Motorräder sollen auf der Betonpiste mit noch ungeklärter Geschwindigkeit aufeinander zugefahren sein, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Dabei sei es zu einer seitlichen Berührung und dem schweren Unfall gekommen.

Ein 46-jähriger Kradfahrer aus Wittstock, der allein fuhr, und ein 47-jähriger Biker aus Haldensleben (Sachsen-Anhalt) stürzten mit ihren Maschinen und kamen ums Leben. Auf der Maschine des 47-Jährigen saß noch ein 35 Jahre alter Mann aus Norderstedt (Kreis Segeberg) in Schleswig-Holstein als Sozius, der ebenfalls tödlich verletzt wurde, wie der Sprecher sagte. Auf dem stillgelegten Flugplatz Alt Daber bei Wittstock hatten sich am Samstag etwa 50 Motorradfahrer aus mehreren Bundesländern getroffen.

Ermittlungen laufen, doch Vermutung einer Mutprobe steht im Raum

Die Zeugen hätten wohl einen Knall gehört, aber bislang gesagt, sie hätten den Unfall nicht beobachten können, sagte Polizei-Einsatzleiter Amadeo Pogalz. Zu einem Bericht der Bild-Zeitung und der Frage, ob die Motorradfahrer möglicherweise eine Mutprobe bestehen wollten, äußerte er sich nicht näher. Die Zeitung hatte berichtet, dass die Beteiligten „Angsthase“ gespielt hätten und berief sich dabei auf eine Zeugenaussage. Dabei handelt es sich um eine Mutprobe, bei der derjenige Fahrer verliert, der als erster ausweicht. Der Polizei-Einsatzleiter gab bekannt, dass auch mögliche Videos zum Unfall in sozialen Netzwerken geprüft würden. Mit welchem Tempo die Motorräder aufeinander zugefahren seien, stünde noch nicht fest. Dazu müsse die Polizei erst das Unfallgutachten abwarten, meinte der Einsatzleiter. Weitere Erkenntnisse zur Unfallursache soll laut Polizeiangaben ein Dekra-Gutachter ermitteln.

Die breite Start- und Landebahn des ehemaligen Militärflugplatzes Alt Daber ist frei zugänglich. Ob es Konsequenzen geben wird, etwa um den Zugang zu der alten Betonpiste zu erschweren, blieb am Sonntag unklar. Polizei-Einsatzleiter Pogalz sagte, es sollten Gespräche folgen, wie solche schweren Unfälle zu verhindern seien und ob Hindernisse dort aufgebaut werden sollten. Es sei nicht der erste Unfall auf dem Gelände gewesen. Am Wochenende war es auch in Bayern zu einem Motorradunfall gekommen. Der Fahrer stürzte auf der regennassen Fahrbahn. (dpa)