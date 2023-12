Foto zeigt Pizza Kapstadt: „Das Übelste, was die Mensa je angeboten hat?“

Von: Andreas Knobloch

Essen in der Kantine oder Mensa kann alles bedeuten. Besonderes bei einer Pizza Kapstadt scheiden sich jetzt die Geister.

Dresden - Im Oktober legte der Bundesnachrichtendienst (BND) ihren Speiseplan aus der Kantine offen. In der ersten Augustwoche 2023 gab es eine Auswahl von vegetarischem Blumenkohl Tikka Massala „in einem pikanten Sud“, deftigem bayerischen Frühstück, Eintopf, ein fleischloses Gericht und Currywurst oder Backfisch. Die deutschen Geheimagenten können sich also glücklich schätzen. Die Studenten in Dresden hingegen mussten bei der Pizza-Auswahl bestimmt zweimal hinschauen.

Pizza Kapstadt in der Unimensa: „Was ist das übleste, was eure Mensa je angeboten hat?“

Auf der Plattform reddit.com, die zu Diskussionen rund um alle bunte Themen anregt, wurde nämlich die Frage gestellt: „Was ist das Übelste, was eure Mensa je angeboten hat?“ Und als Beispiel wurde ein Screenshot vom Studentenwerk Dresden angehängt, welches eine ganz besondere Pizza zeigte. Das Fundstück sorgte für ähnliche viel Stirnrunzeln wie eine Bäckerei-Rechnung. Die Pizza „Kapstadt“ ist den Zutaten zufolge für viele ein gutes Exemplar für „übelste Gerichte“: Wiener Würstchen, Gewürzgurken, Remoulade und Röstzwiebeln. Dahingegen ist die Pizza Hawaii ein Kavaliersdelikt.

„Für den Preis könnte es mir schmecken“: Pizza Kapstadt schafft es sogar in die Überlegungen

Das wohl einzig positive: Studierende zahlen nur 2,90 Euro, was in der aktuellen Zeit - nicht zu vergleichen mit einem Flughafen-Bier - ein Schnäppchen ist. Das bemerken auch viele andere an: „Für 2,90 Euro könnte es mir gefallen und schmecken“. Ein anderer Student aus einer anderen Stadt schreibt: „2,90? Da ess ich das jeden Tag bei so einem Preis. Bei meiner Unimensa bekommt man dafür nicht mal eine Suppe“. Ein anderer geht da schon auf die Zutaten genauer ein: „Bei Wiener Würstchen, Gewürzgurken, Remoulade und Röstzwiebeln denke ich auch sofort “Kapstadt!” Und an Pizza“, und spricht damit vielen aus der Seele, denn sein Kommentar erhält 80 Upvotes. „Digga, was hat das mit Kapstadt zu tun?“, fragt ein anderer.

Während sich einige wohl dem Experiment der Pizza Kapstadt anschließen würden, wählen andere dramatischere Worte: „Die Würde des Menschen unantastbar.“ In der Kommentarspalte ist auch eine Person verwundert, da es solche Arten von Pizza in seiner Nähe dauernd gibt. Daraufhin folgt die Frage: „Wohnst du in der Hölle?“ Und einen echten Erfahrungsbericht bekommt der User auch: „Wusste gleich, dass das die Mensa Dresden ist. Ich hatte die Pizza mal gegessen. Passt schon, aber die Tomatensoße und die Gewürzgurken passen nicht zusammen.“ Ein „passt schon“ sagt einiges. (ank)