Unicef und tz: Wer will Artist im Krone werden?

München - Jedes Jahr freuen sich viele Kinder auf die Unicef-Kindergala. Warum? Weil sie dann ihre artistischen Auftritte vor vielen Zuschauern präsentieren. So seid ihr dabei.

Ihr träumt davon, einmal ein echter Star in der Manege zu sein? Mit der besten Hula-Hoop-Künstlerin der Welt aufzutreten? Oder mit den Basketball-Zauberern des Face Team spektakuläre Tricks am Korb und auf dem Trampolin zu zeigen? Dann seid Ihr bei der Unicef-Kindergala im Circus Krone genau richtig. Denn wir suchen Kinder, die Lust haben, mit den Profis vom Circus Krone an zwei Wochenenden zu trainieren und dann bei der großen Kindergala zugunsten von Unicef am 14. Februar 2017 zu zeigen, was Ihr gemeinsam erarbeitet habt. Ihr seid Teil einer einzigartigen Vorstellung mit den Profiartisten in Europas größtem Zirkus und werdet 3000 kleine und große Zuschauer begeistern. Wie Ihr Euch für die Gala Kinder machen Zirkus für Kinder bewerben oder als Publikum dabei sein könnt, das lest Ihr im Kreis auf dieser Seite.

+ Wer mag mit Geraldine Philadelphia die Hula-Hoop-Reifen tanzen lassen? © privat Warum wir bereits zum vierten Mal so einen Zirkus machen? Weil wir gemeinsam mit Euch und Unicef Not leidende Kinder unterstützen. Dieses Mal ist die Kindergala das große Finale für unsere Spendenaktion Hilfe für Haitis Kinder. Warum die Zwergerl in dem Karibikstaat dringend Unterstützung brauchen, haben wir in den vergangenen Wochen täglich auf unserer Unicef-Seite erklärt. Jetzt seid Ihr dran: Wir suchen sportliche Kinder, die idealerweise schon Erfahrung mit dem Vertikaltuch oder als Voltigierkind auf dem Pferd haben, die gut mit einem Fußball oder Basketball umgehen können, Lust an Clownerien oder Pferdedressuren haben. Vielleicht seid Ihr in einem Turnverein und möchtet jetzt mal einen Salto in der Manege schlagen ... Ausgewählt werden unsere Artisten vom Circus Krone direkt nach Bewerbungsschluss am 21. Januar 2017. Eine Voraussetzung noch: Heuer trainieren wir an den Wochenenden 4./5. Februar und 11./12. Februar im Circus Krone. Da müsstet Ihr unbedingt Zeit haben. Die Vorstellung am 14. Februar beginnt um 14.30 Uhr. Wir sorgen natürlich dafür, dass Ihr da schulfrei bekommt.

Unser Nachmittag im Circus Krone ist etwas ganz Besonderes: Denn im Original-Februar-Programm wirken auch Kinder der Münchner Einrichtung Lichtblick Hasenbergl mit, die selbst benachteiligt sind. Sie stellen sich in die Manege, um anderen Kindern zu helfen. Unsere Akteure bekommen natürlich wieder prominente Unterstützung, die allerdings noch streng geheim ist. Alle zusammen werden wir einen unvergesslichen Nachmittag verbringen, bei dem wir – wenn jeder nur einen Euro gibt – auch noch den Kindern von Haiti mit einer tollen Spende helfen können. Wir freuen uns auf Euch, Eure Unterstützung und Eure Bewerbungen!

+ Simon und Komiker Coperlin. © Bodmer Beim Unicef-Zirkus mitzumachen, ist voll super. Man kann mit Stars zusammen auftreten und ihnen so nah wie sonst nie sein. Es geht schon beim Training mit den Profis sehr lustig zu. Außerdem ist es aufregend, wenn man nach dem Auftritt von allen beklatscht wird. Und am Tag der Vorstellung hat man sogar schulfrei. ­

Simon (10), 2015 Partner von Komiker Coperlin

So seid Ihr dabei

Wenn Ihr als Artist dabei sein möchtet, solltet Ihr zwischen sechs und zwölf Jahre alt und sportlich sein. Eure Bewerbung sollte aus einem gemalten oder gebastelteten Zirkusbild und/oder einem kleinen Video sowie einem Brief bestehen, in dem Ihr kurz erklärt, warum Ihr dabei sein möchtet. Dazu packt Ihr ein Foto von Euch und schickt alles bis 21. Januar an: tz-Redaktion, Stichwort Kindergala, Paul-Heyse-Straße 2–4, 80336 München, oder per E-Mail an: unicef@tz.de.

Wenn Ihr mit Eurer Schulklasse, Eurer Hortgruppe oder dem ganzen Kindergarten als Zuschauer zur Vorstellung möchtet, dann schickt einfach eine E-Mail mit der Anzahl der Karten und ein paar Zeilen über Euch und Eure Einrichtung an: unicef@tz.de. Wir verlosen 1000 Karten und mit ein bisschen Glück seid Ihr bei unserer Gala dabei.

Unser Zirkusprojekt macht Spaß, soll aber auch den Kindern in Haiti helfen. Deshalb suchen unsere Artistenkinder Paten, die stellvertretend für sie eine Spende für unsere Unicef-Aktion übernehmen. Sie möchten Sponsor eines Kindes werden– wir freuen uns über Ihren Anruf unter 089/5306-512.

Hilfe für Haitis Kinder

Mit Ihrer Spende – und sei sie auch noch so klein – unterstützen Sie die tz-Weihnachtsaktion Hilfe für Haitis Kinder. Gemeinsam mit Unicef und Ihnen, liebe Leser, wollen wir die Familien beim Kampf gegen Cholera und die Kinder vor allem mit ganz konkreten Bildungsprojekten unterstützen und ihnen so ein kleines Stück Kindheit in ihrer durch Naturkatastrophen zerstörten Welt geben.

Zum Schluss noch ein Versprechen, das die tz und Unicef seit über 25 Jahren halten: Jeder Cent, den Sie spenden, kommt zu 100 Prozent bei den Kindern an. Alle Verwaltungskosten werden aus anderen Töpfen gedeckt, so übernimmt beispielsweise der Münchner Telekommunikationsdienstleister multiConnect GmbH alle Gebühren für Ihre Telefonspende.

