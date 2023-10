Hitler groß im Stadion: Mega-Aufschrei in den USA – Uni zieht Konsequenzen

Von: Moritz Bletzinger

Teilen

Aufschrei um Michigan State University: Vor dem Spiel der „Spartans“ war plötzlich Adolf Hitler auf der Leinwand zu sehen. © Screenshot/X/Aviva Klompas

Auf dem Campus protestieren Studenten für Palästina und im Stadion zeigt die Universität von Michigan ein Hitler-Bild. Der Eklat kommt zur Unzeit.

Ann Arbor – „Das ist wirklich passiert“, so kommentiert Aviva Klompas das Foto, das sie auf X (Twitter) veröffentlicht hat. Die stellvertretende Vorsitzende von „Israeli-American Council“ scheint kaum fassen zu können, was an der Michigan State University (MSU) in den USA geschehen ist. Vor einem Football-Match wurde plötzlich ein großes Bild von Adolf Hitler auf der Leinwand gezeigt.

Bei Quiz-Show taucht plötzlich Hitler-Foto auf: Uni entschuldigt sich für Vorfall bei Football-Spiel

Der Grund für die prominente Darstellung von Adolf Hitlers Bild im Stadion ist erstaunlich banal. In einem Trivia-Quiz vor dem Spiel wurden die Zuschauer gefragt, wo der ehemalige deutsche Diktator geboren wurde. Dazu wurde ein Porträt gezeigt.

„Es tut uns sehr leid, dass dieser Inhalt gezeigt wurde. Das repräsentiert nicht die Werte unserer Einrichtung“, sagte die Uni zu USA Today Sports. Die Verantwortung liege jedoch nicht beim Veranstalter, sondern beim Quiz-Anbieter. „Der MSU ist bewusst, dass unangebrachter Inhalt über einen Drittanbieter auf der Videoleinwand vor einem Football-Spiel gezeigt wurde“, stellt die Universität klar. Sie plant nun, die Zusammenarbeit mit dem Anbieter zu beenden.

Viele Pro-Palästina an US-Unis seit Kriegsbeginn in Israel: Hitler-Eklat an MSU hat pikantes Timing

Trotz der unschuldigen Erklärung für das Hitler-Bild löste der Vorfall einen großen Aufschrei aus. Er fand inmitten einer Welle des Antisemitismus statt. Insbesondere an Universitäten in den USA brodelt die Situation seit Beginn des Kriegs in Israel. Landesweit finden Pro-Palästina-Demonstrationen an Hochschulen statt. Einige Einrichtungen unterstützen sogar den Protest. Auch an einer deutschen Uni sorgten Flaggen für Aufruf.

Und nur etwa 150 Kilometer vom Stadion der „Michigan State Spartans“ entfernt wurde am Samstag (21. Oktober) die Vorsteherin einer Synagoge brutal ermordet. Samantha Woll starb an mehreren Messerstichen. (moe)

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Moritz Bletzinger sorgfältig überprüft.