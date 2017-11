Schlechte Luft: United Airlines stoppt Flüge nach Neu Delhi

Die ohnehin sehr hohe Luftverschmutzung in Neu Delhi hatte sich in den vergangenen Tagen deutlich verschlimmert.

Die Luftverschmutzung in der indischen 17-Millionen-Metropole Neu Delhi ist mittlerweile so schlimm, dass die Maßnahmen immer drastischer werden. Auch United Airlines reagiert.

Chicago/Neu Delhi - Die US-Fluggesellschaft United Airlines stoppt vorübergehend ihre Flüge nach Neu Delhi, weil die Luft dort so verschmutzt ist. Die Maßnahme gelte zunächst bis Montag, hieß es auf der Webseite des Unternehmens. Betroffene Fluggäste könnten kostenlos umbuchen.

Luft in Neu Delhi extrem belastend für die Gesundheit

Die ohnehin sehr hohe Luftverschmutzung in der 17-Millionen-Metropole hatte sich in den vergangenen Tagen deutlich verschlimmert. Die durchschnittliche Feinstaub-Konzentration lag nach offiziellen Angaben mehr als 45 Mal über den Höchstwerten, die laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Jahresdurchschnitt für die Gesundheit noch unbedenklich sind. Ein Grund für die Verschlechterung ist das Abbrennen von Ernterückständen durch Bauern in der Region.

+ United Airlines stoppt vorübergehend ihre Flüge nach Neu Delhi. © AFP

Um die dramatische Smogbelastung zu verringern, haben die Behörden in der indischen Hauptstadt kürzlich Notmaßnahmen beschlossen. Demnach werden auf unbestimmte Zeit alle Bauarbeiten gestoppt und der Autoverkehr wird reduziert. Bereits am Mittwoch waren alle Schulen bis Sonntag geschlossen worden.

Kürzlich hat übrigens das Landesamt für Umwelt Zahlen veröffentlicht, die zeigen, welche Stellen in Bayern am schlimmsten mit Feinstaub belastet sind. Wir haben eine Übersicht zusammengestellt.

dpa/tz