Schüsse an Universität in Prag: Mindestens 14 Tote – Tschechien ruft Staatstrauer aus

Von: Bjarne Kommnick

Die Polizei meldet mindestens 14 Tote und viele Verletzte nach Schüssen an der Karls-Universität in Prag. Am Tag nach der Tat kommen weitere schreckliche Details ans Licht.

Schüsse an der Universität in Prag forderten zahlreiche Todesopfer. Drei davon kamen aus dem Ausland.

Täter wohl 24-jähriger Waffenliebhaber. Er kündigte seine Tat zuvor auf Telegram an.

Polizei meldet Schüsse an der Karls-Universität am Jan-Palach-Platz in Prag

Update vom 23. Dezember, 9.48 Uhr: Tschechien hat nach der Bluttag in Prag eine eintägige Staatstrauer ausgerufen. Die Flaggen stehen nach den Schüssen an der Karls-Universität auf halbmast, um 12 Uhr werden Glocken läuten. Die meisten Adventsveranstaltungen wurden abgesagt.

Der Schütze hat 14 Menschen getötet und 25 weitere verletzt, nach der Tat nahm er sich selbst das Leben. Die Suche nach dem Motiv geht weiter.

Scholz, Steinmeier und Baerbock reagieren auf Bluttat in Prag

Update vom Freitag, 22. Dezember, 16.22 Uhr: Prag steht nach der Bluttat unter Schock. Vor der Universität in der Nähe der berühmten Prager Karlsbrücke entstand ein improvisierter Gedenkort mit hunderten Kerzen, an der auch Regierungschef Fiala Blumen niederlegte. Als Reaktion auf die Bluttat bewachte die Polizei am Freitag einige Orte, darunter mehrere Schulen. Diese Vorsichtsmaßnahme sei „ein Signal, dass wir da sind“, erklärte die Polizei.

Die Tat löste über die Landesgrenzen hinaus Entsetzen aus. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) kondolierten. Aus dem Weißen Haus in Washington, dem Elysée-Palast in Paris und von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kamen ebenfalls Trauerbekundungen.

Polizei brauchte zwölf Minuten, bis sie in Prag am Einsatzort war

Update vom Freitag, 22. Dezember, 15.28 Uhr: Neue Details zur Tat werden bekannt. Polizeichef Martin Vondrasek sagte mit Verweis auf Recherchen in Onlinenetzwerken, der Täter habe sich von einem „ähnlichen Fall“ in diesem Herbst in Russland inspirieren lassen. Nähere Angaben dazu machte der Beamte nicht. Nach Angaben von Vondrasek hatten die Beamten schon zuvor mit der Fahndung nach dem 24-Jährigen begonnen, nachdem der Vater des Mannes tot im Ort Hostoun westlich von Prag aufgefunden worden war.

Die Polizei durchsuchte das Hauptgebäude der Philosophischen Fakultät in der Vermutung, den 24-Jährigen dort bei einer Vorlesung anzutreffen. Der Schütze betrat jedoch ein anderes Gebäude der Fakultät und wurde nicht rechtzeitig gefunden. Gegen 15.00 Uhr gingen schließlich erste Informationen über Schüsse ein. Die schnelle Eingreiftruppe war laut Vondrasek innerhalb von zwölf Minuten vor Ort. Gegen 15.20 Uhr wurde die Leiche des Schützen gefunden.

Schütze von Prag war ein Waffennarr – Tat soll geplant gewesen sein

Update vom Freitag, 22. Dezember, 15.00 Uhr: Der mutmaßliche Täter von Prag war wohl ein Waffennarr. Legal soll er acht Schusswaffen besessen haben, wie die Polizei berichtet. „Was ich gesehen habe, waren volle Munitionsmagazine, die im Gang lagen“, sagt am Vormittag Petr Matějček, der Chef der Prager Polizei. Die Bluttat soll gut geplant gewesen sein. Außerdem ist nun bekannt, dass der mutmaßliche Schütze aus dem Vorort Hostoun westlich von Prag kam.

Update vom Freitag, 22. Dezember, 14.21 Uhr: Tschechien steht nach der Bluttat an der Prager Karls-Universität kurz vor Weihnachten im Zeichen der Trauer. „Es ist ein Schock – niemand von uns hätte damit gerechnet, dass so etwas passieren kann“, sagte eine Krankenhaus-Sprecherin stellvertretend für viele. Die Regierung rief für diesen Samstag eine eintägige Staatstrauer aus. Fahnen sollen auf halbmast wehen, die Lichterketten am Weihnachtsbaum auf dem Prager Altstädter Ring sollen erlöschen. Geplant ist auch ein Trauergottesdienst im Prager Veitsdom.

Frankfurt am Main hat seiner Partnerstadt Prag nach der Bluttat kondoliert. Stadtverordnetenvorsteherin Hilime Arslaner (Grüne) und Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) drückten am Freitag in einem Schreiben an den Prager Oberbürgermeister Bohuslav Svoboda ihre aufrichtige Anteilnahme aus. „Wir fühlen uns Ihnen in Ihrem Schmerz und Ihrer Trauer verbunden“, heißt es unter anderem in dem Schreiben. Frankfurt ist mit der tschechischen Hauptstadt seit Mai 1990 durch eine Städtepartnerschaft verbunden.

Amoklauf in Prag: Videos vom Tatort zeigen Ablauf

Update vom Freitag, 22. Dezember, 13.43 Uhr: Immer mehr Details werden zum Amoklauf bekannt. Es gibt Videos vom Tatort und auch Studenten und Dozenten äußern sich zu ihren Erfahrungen.

Update vom Freitag, 22. Dezember, 12.20 Uhr: Inzwischen herrscht Verwirrung über die Zahl der Todesopfer. Während offizielle Zahlen noch am Morgen 14 Opfer plus den mutmaßlichen Täter für tot erklärt hatten, korrigierte die Nachrichtenagentur AFP die Zahl der Todesopfer am Vormittag nach unten. Demnach habe der tschechische Innenminister Vit Rakusan die Anzahl der Todesopfer auf 13 Opfer sowie den mutmaßlichen Täter korrigiert. Zuvor war von 15 Toten, darunter der Schütze, die Rede gewesen. Rakusan sagte am Freitag jedoch: „Wir kennen die Identität der 14 Toten. Es handelt sich um die 13 Opfer des verrückten Schützen und ihn selbst.“

Währenddessen korrigiert die Nachrichtenagentur dpa die Zahl der Toten nach oben. „Derzeit sind 14 Opfer aus den Reihen der Studenten und weiterer Personen bestätigt, und der Täter starb - also insgesamt 15 Tote“, sagte der Leiter der Prager Polizei, Petr Matejcek. Es gab 25 Verletzte, darunter zwei Menschen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und einen niederländischen Staatsbürger.

Zudem ist nun auch klar, wie der Täter zu Tode kam. Die Polizei hat inzwischen bestätigt, dass er sich im Anschluss an seine Tat selbst das Leben nahm. Ansonsten sind jedoch noch viele Fragen rund um den Schützen ungeklärt. Unter anderem auch, ob er für einen Doppelmord vergangene Woche verantwortlich sein könnte.

Schüsse an Uni in Prag: Zu Hintergrund und Motiv des Täters ist bislang wenig bekannt

Update vom Freitag, 22. Dezember, 11.20 Uhr: Bisher ist wenig über den mutmaßlichen Täter bekannt, der die Schüsse in der Karls-Universität in Prag abfeuerte. Der 24-Jährige war selbst Student der Hochschule. Sein Amoklauf forderte 14 Todesopfer, weitere 25 Personen wurden verletzt. Auch er selbst starb. Die Umstände seines Todes sind bislang ungeklärt. Die Polizei ermittelt jedoch.

Update vom Freitag, 22. Dezember, 9.30 Uhr: Nach den Schüssen in der Universität in Prag hat die Hochschule eine Spendenaktion für die Verletzten sowie die Angehörigen der Toten gestartet. Bis Freitagfrüh waren der dpa zufolge bereits 2,7 Millionen Kronen (etwa 100.000 Euro) eingegangen.

13 der insgesamt 14 Toten konnten inzwischen identifiziert werden. Bei drei davon handelt es sich um Ausländer, gab der tschechische Innenministers Vit Rakusan an. Es handelt sich um einen Niederländer sowie zwei Personen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Laut Rakusan ist das Außenministerium bereits eingeschaltet und man stehe in Kontakt mit den Angehörigen. Der Innenminister erklärte zudem, dass der Schütze seine Waffe legal besessen und keine Vorstrafen hatte.

Wie der tschechische Fernsehsehnder CT berichtet, ist der Zustand der Verletzten stabil. Der Sender beruft sich dabei auf Informationen der Krankenhäuser, in denen die Verletzten behandelt werden.

25 Menschen wurden durch die Schüsse an der Karls-Universität verletzt, teils schwer. Ihr Zustand soll stabil sein. © Petr David Josek/dpa

Update vom Freitag, 22. Dezember, 8.45 Uhr: Nach den Schüssen an der Prager Universität bleiben viele Fragen offen. Unter anderem die nach dem Motiv des Täters. Ein entsprechendes strafrechtliches Ermittlungsverfahren sei eingeleitet worden, erklärte Lenka Bradacova, die zuständige Staatsanwältin. Es gebe allerdings keinen Hinweis auf einen terroristischen Hintergrund der Tat, betonte Regierungschef Petr Fiala.

Bisher ungeklärt ist auch, ob der Mann sich nach seinem Amoklauf selbst das Leben nahm oder von der Polizei gestoppt wurde. Eine Obduktion soll diesbezüglich Klarheit schaffen. Mutmaßlich der 24-Jährige tötete 14 Menschen. 25 weitere sind verletzt, laut dpa sind zehn der Opfer schwer oder sogar lebensgefährlich verletzt.

Der mutmaßliche Täter soll vor dem Angriff in der Universität noch weitere Taten begangen haben. Unter anderem könnte er vor dem Amoklauf an der Universität seinen Vater in dessen Haus in der Gemeinde Hostoun westlich von Prag getötet haben.

Außerdem könnte der 24-Jährige der Täter in einem vergangene Woche verübten Doppelmord sein. Ein Vater und seine Tochter, die noch im Säuglingsalter war, wurden in einem Waldstück am Stadtrand von Prag erschossen. Die Hypothese der Polizei ist, dass der Universitäts-Schütze auch für diese Tat verantwortlich sein könnte, erklärte Polizeipräsidenten Martin Vondrasek.

Update vom Donnerstag, 21. Dezember, 21.22 Uhr: Informationen von focus.de zufolge soll der Täter 24 Jahre alt sein. Außerdem soll es sich bei dem Studenten um einen introvertierten Waffennarr gehandelt haben. Auf Telegram soll er seine Tat bereits einige Tage vorher angekündigt haben und dabei Bezug auf ein 14-jähriges Mädchen genommen haben, die am 9. Dezember im russischen Brjansk zwei Menschen an einem Gymnasium erschossen hatte.

Update vom Donnerstag, 21. Dezember, 18.46 Uhr: Die Polizei meldet weitere Tote nach den Schüssen an einer Universität in Prag. Demnach wurden mindestens fünfzehn Menschen bei dem Angriff getötet, wie der Polizeipräsident Martin Vondrasek am Donnerstag erklärt hatte. Die Ermittler gehen bislang davon aus, dass es sich bei dem Täter um einen Studenten der Hochschule handeln soll, der kurz zuvor aufgrund eines Mordes an seinen Vater von der Polizei gesucht wurde.

Außerdem spricht die Polizei von 23 Verletzten, davon mindestens 9 schwer bis lebensgefährlich. Laut Berichten regionaler Medien soll es sich um einen Einzeltäter gehandelt haben.

Update vom Donnerstag, 21. Dezember, 17.02 Uhr: In Prag sind zehn Menschen bei Schüssen an der renommierten Karls-Universität getötet worden, das teilten Rettungskräfte laut Angaben der AFP mit. Der Schütze habe rund drei Dutzend weitere Menschen verletzt, bevor er durch die Polizei getötet worden sei. Der tschechische Innenminister Vit Rakusan hatte vorab im öffentlich-rechtlichen Fernsehen CT bestätigt, dass der mutmaßliche Schütze sei nach seinen Informationen tot sei.

Nach ersten Informationen soll es zu dem Vorfall an der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität am Jan-Palach-Platz gekommen sein. Dort werden Geisteswissenschaften unterrichtet. Der Schütze soll sich zuletzt auf dem Dach des Fakultätsgebäudes aufgehalten haben, berichtet der Fernsehsender Nova. Auch eine Explosion sei demnach zu hören gewesen. Nähere Informationen zum mutmaßlichen Schützen und einem möglichen Motiv gab es zunächst nicht.

Studenten und Mitarbeiter der Universität teilten in den sozialen Medien mit, dass sie sich in Hörsälen und Büros verbarrikadiert hätten. Die Menschen sollten nun nach und nach aus dem Gebäude gebracht werden. Auf Fotos war zu sehen, wie Studenten das Universitätsgebäude mit erhobenen Armen verlassen.

Schüsse an Uni in Prag: Angreifer wurde laut Polizeiangaben „ausgeschaltet“

Update vom 21. Dezember, 16.23 Uhr: Laut Angaben der Polizei sei der Täter nach den Schüssen in der Innenstadt von Prag „ausgeschaltet“ worden, wie die Beamten via X (ehemals Twitter) erklärten. Bei dem Angriff seien mehrere Menschen ums Leben gekommen, Dutzende Menschen wurden verletzt.

Ein Polizist steht am Ufer der Moldau im Zentrum. An einer Hochschule in der Prager Innenstadt sollen Schüsse gefallen sein. © Petr David Josek/dpa

Das Gebäude werde derweil evakuiert, wie die Polizei erklärt. Im Netz kursieren mutmaßliche Fotos aus Klassenräumen der Universität. Auf einem Bild ist eine mithilfe von Tischen und Stühlen verbarrikadierte Tür zu erkennen. Der User kommentiert seinen Beitrag: „Ich stecke derzeit in meinem Klassenzimmer in Prag fest. Der Schütze ist tot, aber wir warten auf unsere Evakuierung.“

Ursprungsmeldung vom 21. Dezember, 16.20 Uhr: Prag – An der Karls-Universität am Jan-Palach-Platz in Prag ist es zu einer Schießerei mit Toten und Verletzten gekommen, wie die Polizei am Donnerstag gegenüber der Agentur CTK erklärte. Die Schüsse sollen an der Philosophischen Fakultät der Hochschule gefallen sein. Die Universität ist nur wenige hunderte Meter von der berühmten Karlsbrücke entfernt.

Wie viele Menschen bei dem Vorfall ums Leben gekommen sind oder verletzt wurden, ist bislang nicht bekannt. Auf ersten Fotos war zu erkennen, wie Menschen die Hochschule mit erhobenen Armen verlassen haben. Die Einsatzkräfte der Polizei waren mit einem Großaufgebot am Tatort und warnte die Bevölkerung, die Umgebung weitläufig zu meiden. Anwohnerinnen und Anwohner sind dazu angehalten, das Haus nicht zu verlassen. (dpa)