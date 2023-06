„Es war grauenhaft“: Tigerhaie attackieren Filmteam – das überlebt nur knapp

Naturfilmer erlebten während ihrer Aufnahmen auf offener See einen echten Horror-Moment. Tigerhaie sprangen ihr Schlauchboot an und zerfetzten es. Das Boot explodierte.

Laysan – Eigentlich war das Filmteam um Toby Nowlan auf der Spur von niedlichen Albatros-Küken und ihren Fressfeinden in den Meeren der nordwestlichen Hawaii-Inseln. Doch was der Crew im Pazifik dann widerfuhr, war weit entfernt von rührender Tierfilm-Romantik. Der Filmregisseur und seine Kollegen, die nur auf einem Schlauchboot unterwegs waren, wurden brutal von Tigerhaien angegriffen. Einem Forscher, dem Ähnliches widerfuhr, veröffentlichte ein beeindruckendes Video von einer Haiattacke.

„Das ganze Boot explodierte“: Naturfilmer werden auf Schlauchboot von Haien attackiert

Der Vorfall ereignete sich in der Nähe von Laysan, einer abgelegenen hawaiianischen Insel, auf der noch nie zuvor gefilmt worden war. „Ein ,V‘ aus Wasser kam auf uns zu und dieser Tigerhai sprang auf das Boot und biss riesige Löcher hinein. Das ganze Boot explodierte“, berichtet Nowlan der britischen radiotimes von den Dreharbeiten für die Netflix-Produktion „Unser Planet 2“.

Das ist die Fernsehserie „Unser Planet“ „Unser Planet“ – im Original „Our Planet“ – ist eine Naturdokumentations-Serie, die seit 2019 von Netflix in Zusammenarbeit mit dem WWF und Silverbacks Films produziert wird. Die Serie umfasst bisher zwölf Episoden in zwei Staffeln, die unterschiedliche Tiere in ihre jeweiligen ökologischen Lebensräume auf der Erde erkunden. Jede Episode ist einem bestimmten Thema gewidmet, wie beispielsweise Wäldern, der Tiefsee, Wüsten oder Arktis. Die Dokumentation zeichnet sich durch atemberaubende Aufnahmen aus, die mit modernster Kameratechnik und hochauflösenden Kameras erstellt wurden. Sie bietet den Zuschauern einen faszinierenden Einblick in die Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt sowie in die komplexen Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Ökosystemen. Neben den beeindruckenden Bildern legt „Unser Planet“ auch großen Wert auf die Vermittlung von Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit. Die Serie zeigt die Auswirkungen des Klimawandels und des menschlichen Einflusses auf die Natur und appelliert an die Zuschauer, Verantwortung für den Schutz und die Erhaltung unseres Planeten zu übernehmen. „Unser Planet“ wird von Sir David Attenborough, einem renommierten britischen Naturforscher und Dokumentarfilmer, mit kommentiert. In der deutschen Fassung spricht der Schauspieler Christian Brückner, feste Synchronstimme von u.a. Robert de Niro. Die Dokumentationsreihe wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit zwei Emmys. Die zweite Staffel „Unser Planet 2“ ist seit dem 14. Juni 2023 auf Netflix verfügbar.

„Es war grauenhaft“: Filmteam wird von Tigerhaien angegriffen und überlebt knapp

„Wir haben versucht, ihn zu vertreiben, aber er hatte keine Lust dazu. Es war grauenhaft. Das war der zweite Hai, der uns an diesem Tag angegriffen hat“, beschreibt der Produzent die Horror-Begegnung auf den Dreharbeiten der Produktion, die seit dem 14. Juni auch in Deutschland bei dem Streaming-Dienst verfügbar ist.

„Es war wie in ‚Der weiße Hai‘“: Dokumentarfilme mit Horror-Erlebnis im Schlauchboot

Ein anderer Produzent, Huw Cordey, sagte der britischen Sun, dass sie gerade versuchten, Unterwasseraufnahmen von den Raubtieren zu machen, als der Angriff erfolgte. .„Es war wie in ‚Der weiße Hai‘“, so Cordey. „Die Mannschaft geriet in Panik und wir machte eine Notlandung auf dem Sand. Überflüssig zu sagen, dass wir keine Unterwasseraufnahmen machen konnten.“

„Unglaublich hungrige“ Tigerhaie attackieren Filmcrew

Sie überlebten den Angriff, weil sie glücklicherweise nur etwa 100 Meter vom Land entfernt waren. Das zerfetzte Schlauchboot hatte gerade noch genug Auftrieb, um sie an den Strand bringen zu können. Das Verhalten der Haie sei „extrem ungewöhnlich“, erklärt Nowlan. „Sie waren unglaublich hungrig, sodass es vielleicht nicht genug natürliche Nahrung gab und sie einfach alles probierten, was sie im Wasser fanden.“ Tatsächlich musste schon im Mai die Seenotrettung einer Crew zu Hilfe kommen, weil Orcas ihr Segelboot angriffen.

Gefährliche Dreharbeiten: Hai-Angriff war nicht der erste Zwischenfall

Der Hai-Angriff war nicht der einzige gefährliche Zwischenfall, den das Team, das insgesamt 934 Drehtage in 21 Ländern unterwegs war, erlebte. Nowlan berichtet, dass sie in Patagonien eine Puma-Mutter beobachteten, die ihren Jungen zeigte, wie man jagt und einen ausgewachsenen Guanakobullen, eine Lamaart, direkt vor ihren Augen angriff.

„Sie sprang auf den Rücken des Guanakos und beide kamen direkt auf uns zu“, berichtet er. „Wir konnten nirgendwo hinlaufen, wir saßen da draußen in der freien Natur fest. Ich dachte, das Guanako würde uns komplett ausschalten. Die Katze wurde herumgeschleudert, sprang aber immer wieder auf.“