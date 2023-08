Kritik an Kroatien-Preisen: Touristen stornieren Urlaub – Land reagiert

Kroatien

Leider nicht der erste Artikel mit einem Zerrbild bezüglich Kroatien bzw Sommerurlaub.

Zitat Artikel: Igor Popović, Mitinhaber der Agentur Adriagate, die 12.000 Wohnungen entlang der Adriaküste verwaltet, sagte gegenüber Kosmo.at, dass vor allem die Gastgeber, die vorschnell die Preise erhöht haben, nun von Stornierungen betroffen seien.

Hier sollte man einmal ( selber? ) nachdenken.

Diese Agentur vermittelt - keineswegs verwaltet. Mag auch von mir aus auf so 12.000 Wohnungen wie auch immer Zugriff haben.

Diese Agentur, als Agentur, kommt auf just einmal 2,5 von 5 Sternen in der Bewertung. 19 in deutsch, 1x italienisch, über mehrere Jahre. Sehr wenige Bewertungen bei 12.000 angeblichen Wohnungen welche ja pro Jahr auch mehrfach gebucht werden.

Nochmalig daher. Firma Adriagate ist kein Verwalter von 12.000 Wohnungen. Es ist ein banaler Dienstleister. Ein Dienstleister welcher ein auch hinterfragungswürdiges Impressum hat - die rechnen teils noch in Kuna ( HRK ) statt Euro.

Hier kann man sich also den Rest schnell selber denken. Das war wohl nix - ein Satz mit X