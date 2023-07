Unwetter am Wochenende in Deutschland: In welchen Regionen Gewitter und Starkregen drohen

Von: Karolin Schäfer

Sommer-Wetter ist in Deutschland aktuell kaum zu spüren. Stattdessen werden in einigen Regionen Unwetter mit Starkregen, Gewitter und Hagel erwartet.

Kassel – Nach der Hitzewelle ziehen dunkle Wolken und Regenschauer über Deutschland: Aktuell herrscht Herbststimmung in der Bundesrepublik. Vom Sommer ist wenig zu spüren – das gilt auch für die Region Kassel. Nicht nur vereinzelt, sondern bundesweit erwartet die Menschen bis in den August viel Regen. Nun gesellen sich zu den Regenschauern und kühleren Temperaturen auch Unwetter.

Wetter in Deutschland: In welchen Regionen am Wochenende Unwetter drohen

Warme und feuchte Luftmassen strömen aus Südwesten nach Deutschland, wodurch das unbeständige Wetter weiterhin anhalten wird, meldete der Deutsche Wetterdienst (DWD). Bereits am Freitag (28. Juli) werden vereinzelt Schauer und Gewitter erwartet, wobei in einigen Regionen sogar Starkregen droht. Das betrifft unter anderem das Gebiet von Potsdam bis Frankfurt (Oder).

Auch im Süden des Landes können kräftige Gewitter mit Schauern und kleinkörnigem Hagel herunterkommen. Es wird stellenweise Starkregen mit bis zu 30 Litern pro Quadratmeter erwartet. Rund um Freiburg warnt der DWD vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 70 Kilometern pro Stunde.

Trotz sommerlichen Temperaturen: Unwetter am Wochenende in Deutschland

In Küstenregionen hingegen sind laut DWD längere und trockene Abschnitte möglich. Immerhin bleiben die Temperaturen größtenteils sommerlich: Bis zu 20 Grad wurden für Freitag an der See vorausgesagt, an der oberen Elbe werden sogar bis zu 27 Grad erwartet.

Deutschland stehen am Wochenende Unwetter mit Gewitter und Starkregen bevor. © Michael Gstettenbauer/imago

Besserung ist am Samstag (29. Juli) aber erstmal nicht in Sicht. Vereinzelt sind Unwetter mit Regenschauern und Gewittern möglich. Erst am Abend erwarten die Wetter-Experten vom DWD von Westen her allmählich Besserung in Deutschland. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 Grad an der Nordsee sowie 27 Grad in der Lausitz und Niederbayern.

Wetter in Deutschland: „Das Ganze hält wohl an bis Mitte August“

Die Unwetter ziehen dann in der Nacht zum Sonntag (30. Juli) in Richtung Polen ab, lediglich im Süden und Südwesten sind weitere Schauer und Gewitter gemeldet. Im Tagesverlauf soll es aber auch im Norden und Nordwesten erneut Gewitter und Regen geben. Die Höchstwerte steigen laut DWD auf 20 bis 26 Grad.

Tag Höchstwerte Freitag (28. Juli) 20 bis 27 Grad Samstag (29. Juli) 21 bis 27 Grad Sonntag (30. Juli) 20 bis 26 Grad Montag (31. Juli) 18 bis 25 Grad Quelle: DWD

Auch mit Beginn der neuen Woche kommt der Sommer vorerst nicht zurück. Es geht bewölkt und mit teils länger anhaltendem Regen am Montag (31. Juli) weiter. Meteorologe Jan Schenk von The Weather Channel sagte eine „wechselhafte Woche“ voraus. Der Sommer legt also aktuell eine Pause ein. Dabei hatten Wetter-Experten vor wenigen Wochen doch einen sehr warmen und zugleich trockenen Sommer 2023 vorhergesagt. „Das Ganze hält wohl an bis Mitte August. Erst dann wird sich das Wetter durchgreifend verbessern“, prognostizierte Schenk. (kas)