Schweres Unwetter trifft griechische Urlaubsinsel – Hunderte deutsche Urlauber müssen notlanden

Von: Maximilian Kettenbach, Andreas Knobloch

Das Rollfeld des Flughafens Athen. Stundenlang müssen Passagiere wegen eines Unwetters auf Kreta dort ausharren. © Privat

Ärger für zahlreiche Griechenland-Urlauber: Statt in die Sonne von Kreta zu fliegen, mussten Flieger in Athen notlanden. Ein Unwetter macht den Landeanflug unmöglich.

Athen/München – Ein schweres Unwetter auf Kreta zwingt zahlreiche Urlaubsflieger am Samstag zur „Notlandung“ in der griechischen Hauptstadt Athen. Unter den Reisenden ist auch einer unserer Redakteure. Er sitzt im Lufthansa-Flug 1758 von München nach Kreta.

Ersten Informationen zufolge bleiben die Passagiere am Flughafen Athen in den Flugzeugen, die auftanken und sich dann in die Schlange für den Neustart einreihen. Die Sperrung der Flughäfen auf Kreta, Heraklion und Chania, soll einige Stunden andauern. „Es dürfte sich eher um Stunden als um Minuten handeln“, verkündete der Lufthansa-Pilot bereits nach der Landung um elf Uhr.

Mittlerweile konkretisierte der Pilot die Abflugzeit: „Wir werden voraussichtlich in vier Stunden abfliegen können und werden bis dahin versuchen, Ihre Situation zu verbessern.“ Er habe in Erwägung gezogen, die Passagiere ins Terminal zu lassen, jedoch ginge es erfahrungsgemäß dann häufig spontan schnell los. „Und losfliegen, ohne Gäste an Board, ist auch schwierig.“ Sobald sich etwas tue, halte er die Reisenden auf dem Laufenden.

Derweil bekommen Kinder im Flieger Gebäck und alle Fluggäste stilles Wasser.