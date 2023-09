Unwetter spülte sie an Land: Haie leben jahrelang in See auf Golfplatz

Von: Sandra Sporer

Teilen

17 Jahre lebten die Haie in dem See neben Loch 14, obwohl sie eigentlich Salzwasser-Bewohner sind. Nun wurde eine Studie über den Fall veröffentlicht.

Brisbane – Bullenhaie haben so einige Eigenheiten, die sie von anderen Hai-Arten unterscheiden. Allen voran sind sie der Stiftung Meeresschutz zufolge die einzige Großhai-Spezies, die über längere Zeit im Süßwasser überleben kann. Wie lang genau, das zeigten sechs Bullenhaie in Australien. Als sie nach einer Überschwemmung im See eines Golfplatzes feststeckten, stellten sie sich problemlos auf ihren neuen Lebensraum ein und bewiesen so eindrücklich ihre enorme Anpassungsfähigkeit. Der Forscher Peter Gausmann von der Ruhr-Universität Bochum untersuchte den außergewöhnlichen Fall und präsentierte seine Ergebnisse nun in einer Studie im Fachmagazin Marine and Fishery Sciences (MAFIS). Ein anderes Forscher-Team filmte kürzlich den größten Hai der Welt.

Ganze 17 Jahre lebten einige Bullenhaie im See eines Golfplatzes, nachdem sie durch ein Unwetter dort gestrandet waren. Der Vorfall zeigt die enorme Anpassungsfähigkeit der Tiere. © blickwinkel/IMAGO

Haie sitzen nach Unwetter in süßwasser-See auf Golfplatz fest – und überleben dort 17 Jahre lang

Was den Fall der Haie im See des australischen Carbrook Golf Club nahe Brisbane so einzigartig macht: Es ist „die längste ununterbrochene Dauer in einer Umgebung mit niedrigem Salzgehalt, die jemals bei dieser Art festgestellt wurde“, heißt es in der Studie. Denn auch wenn die Haie in Flüssen oft weit ins Landesinnere vordringen und dort auch ihre Jungen zur Welt bringen, kehren sie im Normalfall immer wieder ins Meer zurück.

Im Fall der Golfplatz-Haie war das jedoch nicht möglich. Nachdem die damaligen Jungtiere durch ein Hochwasser im Jahre 1996 in den See gelangt waren, steckten sie anschließend dort fest. Und auch wenn die Tiere nicht kontinuierlich überwacht und studiert wurden, ist dennoch bekannt, dass das nächste Hochwasser, das schwer genug war, um den Tieren ein Verlassen des Sees zu ermöglichen, erst 2013 stattfand. Gausman kann somit nachweisen, dass die Tiere mindestens 17 Jahre in dem Süßwassersee überlebten.

Im See des Carbrook Golf Club lebten zwischen 1996 und 2013 mehrere Haie, nachdem sie durch ein Unwetter in den See gespült worden waren. © Screenshot/Google Maps

Bullenhaie in Golfplatz-See wurden teils vom Personal gefüttert

Auch ausreichend Futter zu finden, stellte kein Problem für die Bullenhaie dar. „Nach Angaben des Bürgen gibt es in dem See eine Vielzahl von Fischarten und viele potenzielle Beutetiere für Bullenhaie, zum Beispiel Flachkopf-Grauschnäpel, Gelbflossenbrassen, Indopazifische Tarpune und Mangroven-Rotschnapper“. Zudem habe das Personal des Clubs die Haie hin und wieder mit Fleisch gefüttert, „um die Haie zu ermutigen, an die Oberfläche zu kommen“.

Ob sich die Haie nach wie vor in dem See des Golfplatzes befinden, ist unklar. „Haie wurden 2015 zum letzten Mal im See gesehen“, so Gaußmann. Wesentlich weniger positiv verlief eine Hai-Begegnung in Spanien, aufgrund derer mehrere Strände gesperrt wurden. (sp)