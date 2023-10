Wirbelsturm auf Mallorca? Unwetter sorgt für Überflutungen auf Urlaubsinsel

Von: Franziska Schwarz

Auf Mallorca (Archivbild) hat es jetzt wieder schwere Regenfälle gegeben. © Augst/Eibner-Pressefoto/Imago

Auf der Ferieninsel Mallorca ist es aktuell ungemütlich. Laut Wetterprognose kommen jetzt aber für den Oktober ungewöhnlich hohe Temperaturen.

Mallorca – Die diesjährigen Unwetter in Spanien sind unvergessen. Die Rekord-Niederschläge auf Mallorca fluteten viele Straßen, Häuser und Garagen. Auch vergangenes Wochenende zeigte sich das Wetter auf Mallorca nicht von seiner besten Seite: Starke Regenfälle sorgten für Überschwemmungen. Wie das Mallorca Magazin berichtet, soll auch ein Wirbelsturm zwischen Llucmajor und Campos Bäume entwurzelt haben. Weitere Informationen, in welchem Ausmaß der Sturm auf Mallorca wütete, darüber teilte das Magazin jedoch keine Details. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Dennoch kam es an einigen Orten zu Zwischenfällen:

Zwischen Llucmajor und Campos – entwurzelte Bäume

und – entwurzelte Bäume In Sant Llorenç – schwere Regenfälle mit 85 Litern pro Quadratmeter

– schwere Regenfälle mit 85 Litern pro Quadratmeter Im Gebirgszug Serra de Tramuntana – Warnstufe Gelb

Der nationale Wetterdienst Aemet gab demnach am Sonntag die Warnstufe Gelb (einfache Wetterwarnung) auch für das Zentrum, den Osten, den Norden und den Süden der Insel aus. Zuletzt war es 2018 in Sant Llorenç nach starken Regenfällen zu Überschwemmungen mit mehreren Todesopfern und schwere Verwüstungen gekommen, erinnerte das Mallorca Magazin. Das Portal schrieb aber auch, dass die Regierung in Bezug auf die aktuellen Regenfälle betonte, dass in Sant Llorenç kein Hochwasseralarm herrsche.

Nach Unwettern neuer „Sommer“ auf Mallorca?

An diesem Montag (16. Oktober) nun soll es auf Mallorca zwar noch wechselhaft bleiben, doch schon am Dienstag soll wieder überwiegend die Sonne zurückkehren, so die Wetterprognose. Die Temperaturen steigen dann erneut auf etwa 27 Grad. Das Mallorca Magazin bezeichnete diese Temperaturen für den Oktober als „ungewöhnlich mild“. Das Portal Ultima Hora ging sogar noch einen Schritt weiter und sprach von einem neuen „Sommer“ auf Mallorca mit Temperaturen „viel höher“ als üblich.

Das Klima bleibt auf Mallorca weiter Thema: Bis Mitte Juli dieses Jahres gab es bereits drei Hitzewellen in Spanien. Mallorca erlebte mehrere Temperaturrekorde: In acht Gemeinden und Ortschaften der spanischen Mittelmeer-Insel war es im Juli so heiß wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Im südspanischen Andalusien lagen die Temperaturen teilweise noch höher. (frs)