„Macht schon mal das Essen warm, ich bin gleich zu Hause“: Orkan-Drama um Taxifahrer bekannt geworden

Von: Franziska Schwarz

Teilen

Der Sturm „Zeynep“ hat auch einen Taxifahrer (Symbolbild) in Deutschland das Leben gekostet. © Michael Gstettenbauer/Imago

Der Mann brachte noch Kunden und Kundinnen an ihr Ziel, die wegen des Orkans keinen Zug nehmen konnten. Die Bestürzung über seinen Tod ist groß.

Münster - „Zeynep“ hat in Europa mindestens 16 Todesopfer gefordert, unter ihnen mehrere aus Deutschland. Eine große Gefahr stellten dabei Bäume dar. Schon das Sturmtief „Ylenia“ knickte diese um - die so zum Verhängnis von Autofahrern wurden, etwa in Niedersachsen, NRW und Sachsen-Anhalt. Eines der Opfer von „Zeynep“ nun starb während der Arbeit.

Ein 56-jähriger Taxifahrer in Münster brachte am Freitagnachmittag acht Kundinnen und Kunden ans Ziel, die wegen der Sturm-Bahnausfälle auf das Taxi auswichen. Das berichtet bild.de. Auf der Rückfahrt dann von Emden (Niedersachsen) nach Münster krachte ein vom Wind umgestürzter, etwa 15 Meter hoher Baum in sein Gefährt. Er starb infolge des Unglücks noch vor Ort. Der Unfall ereignete sich am Freitagabend auf der B54 bei Altenberg (NRW).

„Ich bin unfassbar traurig“, zitiert bild.de den Arbeitgeber des 56-Jährigen. Am Samstag trugen laut dem Bericht alle Taxen am Bahnhof Münster Trauerbeflaggung. Das Unglück kam für alle Beteiligen völlig unvermittelt. Der 56-Jährige meldete sich kurz vor seinem Tod wohl noch bei seiner Frau. Ein Freund sagte dem Portal auf Nachfrage: „Er hatte sie noch angerufen und gesagt: ,Macht schon mal das Essen warm, ich bin gleich zu Hause.‘“

Sturm-Serie in Deutschland: Gefahr durch fallende Baukräne und Fassaden

Noch am Samstag waren in der EU wegen der Unwetter mehr als eine Million Haushalte ohne Strom. Hunderte Flüge, Züge und Fährverbindungen fielen wegen des Sturms mit seinen gebietsweise orkanartigen Böen aus.

Hamburg erlebte beim „Zeynep“-Durchzug erstmals seit 2013 wieder eine sehr schwere Sturmflut mit mehr als 3,5 Metern über dem mittleren Hochwasser. In Bremen krachte ein 55 Meter großer Baukran in ein im Rohbau befindliches Bürogebäude, in Hamburg stürzten bei einem viergeschossigen Wohnhaus Teile der Fassade ein.

In Bad Zwischenahn (Niedersachsen) kippte eine rund neun Meter hohe Fichte auf ein Klinikgebäude, verletzt wurde niemand. Die Nordseeinseln Wangerooge und Langeoog büßten erhebliche Teile ihres Badestrandes ein. Auch wenn das Wetter in Deutschland aktuell verheerend ist: Zum Dienstag soll es sich endlich beruhigen. (frs mit dpa-Material)