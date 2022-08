Schwere Unwetter in Österreich – Zahlreiche Überflutungen, auch Zugverbindungen betroffen

Von: Jennifer Lanzinger

Eine Straße bei Wolfurt in der Nähe von Bregenz ist nach Starkregen überschwemmt. © Davor Knappmeyer/dpa

Das Wetter zeigt sich aktuell von seiner regnerischen Seite, in Österreich forderten Unwetter vor wenigen Tagen bereits zahlreiche Menschenleben. Nun setzte das Wetter der Region erneut zu.

Bregenz - Nach den heißen Temperaturen der vergangenen Woche zeigt sich das Wetter aktuell vielerorts von seiner nassen Seite. In Bayern und auch in Österreich sorgen aktuell Unwetter und heftige Niederschläge für zahlreiche Einsätze. Erst am Donnerstag hatten die schweren Unwetter in Österreich fünf Menschenleben gefordert, der Verkehr wurde vielerorts lahmgelegt. Und auch am Freitag setzte das Wetter zahlreichen Regionen zu.

Schwere Unwetter in Bayern und Österreich - Zahlreiche Überflutungen, auch Zugverbindungen betroffen

Bei zahlreichen Unwettern im Westen Österreichs ist es am Freitagabend, 19. August 2022, zu Überschwemmungen gekommen. Im Bundesland Vorarlberg waren Straßen in der Nähe von Bregenz am Bodensee überflutet. Wie der ORF berichtet, war die Region bereits in der Nacht auf Freitag häufiger auf den Einsatz der Feuerwehr angewiesen. Zahlreiche Keller sollen durch die Regenmassen überflutet worden sein. Am Freitag seien mehrere Unterführungen und Straßenabschnitte unter Wasser gestanden, auch Zugverbindungen seien betroffen.

Das Unwetter macht sich auch in Bayern bemerkbar, zahlreiche Regionen haben mit massivem Niederschlag zu kämpfen. Im Großteil Deutschlands bleibt das Wetter währenddessen jedoch trocken.