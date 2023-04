Schnee-Keule überrascht Österreich - und das mitten im April

Von: Martina Lippl

Winter-Comback in Österreich: Genuatief Rudolf bringt Schnee und Starkregen. © Screenshot wetterpate.de/Eibner/imago

In Österreich ist der Winter zurück. Schneefall in den Bergen und teils kräftiger Regen bringt ein Italientief namens Rudolf. Bis zum Wochenende gibt es teils bis zu einem Meter Schnee.

Wien – Eine Kaltfront hat Österreich schon erreicht. Nun zieht ein markantes Tiefdruckgebiet namens „Rudolf“ aus Italien auf. Beim Wetter ist Winter statt Frühling angesagt. Die Schneefallgrenze sinkt in weiten Teilen der Alpenrepublik. Im Vorarlberg bis ins Salzkammergut geht die Grenze schon am Donnerstag bis 800 Meter runter. Dann auch in Osttirol, bis in die Obersteiermark und ins Mariazellerland. Fotos von verschneite Winterlandschaften sind bereits in sozialen Netzwerken zu finden.

Österreich: Alarmstufe Gelb! Schnee auch am Brenner und Regenwarnung

Am Brenner und bis in die Karawanken seien die Schneefälle vorübergehend stark, warnt der österreichische Wetterdienst GeoSphere Austria – Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie. Die Schneefallgrenze sinkt demnach lokal auch etwas tiefer.

„Mit winterlichen Straßenverhältnissen ist zu rechnen, Schneebruch kann ein Thema sein“. Denn der Schnee ist nass und damit schwer. Äste und Bäume können unter der Schneelast brechen. Auch Strommasten sind gefährdet. Eine „Gelbe Schneewarnung“ wurde für Teile Österreichs herausgegeben. Die Warnlage gilt aktuell bis Samstag (15. April 2023).

Neben Schnee ist in den nächsten Tagen in Österreich mit viel Regen zu rechnen. Bis zu 80 Liter Regen pro Quadratmeter können im Raum Wien und in der Osthälfte des Landes zusammenkommen. In anderen Teilen sind bis zu 50 Liter pro Quadratmeter sind im Süden Österreichs möglich. Vielerorts regnet es bis zum Wochenende mehr als im April üblich, heißt es bei der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ).

Schnee und Starkregen in Österreich: Genuatief Rudolf sorgt für seltene „Vb-Wetterlage“

Bei der Wetterlage handelt es sich um ein Genuatief mit einer „Vb-Zugbahn“. Der markante Tiefdruckwirbel zieht von der Oberen Adria über Ostösterreich bis nach Ostdeutschland und Polen. Diese Wetterlage bringt andauernde und ergiebige Niederschläge und gehört laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zu „eher seltenen Wetterlagen“. Beispielsweise sei das Elbhochwasser im Jahr 2002 darauf zurückzuführen gewesen.

Markantes Wetter in Österreich: Unwetterwarnung für Tirol, Vorarlberg, Salzburg und Wien

Vorarlberg Schneefall Tirol Schneefall Salzburg Schneefall Niederösterreich Schneefall Steiermark Schneefall Kärnten Schneefall Oberösterreich Regen Wien Regen Burgenland Regen

Wetter-Prognose für Österreich

Der Tiefdruckeinfluss schwächt sich am Sonntag (16. April) voraussichtlich etwas ab. Im Westen und an der Alpennordseite ist jedoch weiter mit teils anhaltenden Niederschlag zu rechnen. Die Schneefallgrenze liegt dann laut dem österreichischen Wetterdienst meist bei 1.100 bis 1.700 Metern. Zum Start in die Woche beruhigt sich die Wetterlage etwas.

Über den Regen dürften die Österreicherinnen und Österreicher sich jedoch kaum beklagen. In den vergangenen Monaten war es viel zu trocken. Niederschlag ist in Österreich dringend nötig. Wien denkt deswegen jetzt im Frühling über ein Grillverbot nach. (ml)