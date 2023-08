Tornado-Alarm nahe Adria-Urlaubsort in Italien – spektakuläres Video zeigt heftigen Sturm

Von: Martina Lippl

In Italien folgt ein Unwetter auf das nächste. Jetzt soll ein Tornado in der Nähe von Jesolo gesichtet worden sein. Videos vom Wetter-Phänomen sind spektakulär.

Jesolo – Überschwemmungen, Hagel, entwurzelte Bäume und Erdrutsche – der Wetterwahnsinn in Italien scheint kein Ende zu nehmen. Riesen-Hagel donnerte in Südtirol vom Himmel. Lokalreporter warnten vor lebensgefährlichen Geschossen. Kurz darauf spielten sich „apokalyptische Szenen“ in der Region Venetien ab.

Italien: Tornado-Alarm nahe Urlaubsort Jesolo – spektakuläre Videos zeigen Wirbelsturm aus verschiedenen Perspektiven

Schwere Unwetter toben seit Ende Juli im Alpenraum. Besonders betroffen der Norden Italiens. Eine 16-Jährige ist in einem Ferienlager in der Provinz Brescia gestorben. Die Jugendliche wurde laut der italienischen Nachrichtenagentur Ansa von einem umgestürzten Baum getötet. Das bisher größte Hagelkorn in Europa – 20 Zentimeter – fiel in Tiezzo vom Himmel.

Tornado-Alarm in der Nähe von Jesolo (Italien). © Screenshot Google Maps/Twitter/ Montage

Jetzt herrscht Tornado-Alarm in der Region Jesolo (Venetien). Videos von dem eindrucksvollen Wirbelwind sind in den sozialen Netzwerken zu finden. Auf Twitter kursieren Aufnahmen. Auch auf der Facebookseite namens Tornado in Italia sind Clips aus verschiedenen Perspektiven zu finden.

„Eine große Marine-Trompete an der Küste von Jesolo“, kommentiert Tornado in Italia. Die Facebookseite beschäftigt sich eigenen Angaben zufolge seit 2014 „in der wissenschaftlichen Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Meteorologie und extreme Phänomene – Tornados“.

Tornado-Alarm in Italien: Video zeigt Wirbelsturm nahe Jesolo

In dem 56-Sekunden-Video ist ein Wirbelwind am Horizont deutlich zu sehen. Ein Nutzer teilte ein Tornado-Video vom Wasser aus und soll, wie Nutzer in den Kommentaren schreiben, in der Lagune bei der Insel Burano gewesen sein.

Ob es sich tatsächlich um einen Tornado gehandelt hat, ist zunächst unklar. Ebenso, ob der Trichter Kontakt mit dem Boden beziehungsweise mit Meerwasser hatte.

Italien: Superzelle lässt Tornado entstehen

Der mutmaßliche Tornado wurde am Dienstagnachmittag (1. August) in Cavallino in der Provinz Venedig gesichtet, berichtet das italienische Wetterportal ilmeteo.it. Der Tornado oder Wirbelsturm sei plötzlich aufgetreten und habe Momente der Panik und des Staunens unter den Menschen verursacht.

„Bestätigt als Wasserhose in der Lagune von Venedig“, schreibt Wetterexperte Frederico Pavan auf Twitter. Und weiter: „Es ist schon eine Weile her, dass wir einen von einer Superzelle erzeugten gesehen haben.“

In einem jüngeren Tweet weist Pavan jedoch auf ein Wetterereignis in Slowenien hin: „Neben unserer venezianischen Tornado-Superzelle ereignete sich ein weiterer, möglicherweise bedeutender Tornado in Slowenien“. Dazu teilt der Wetterforscher einen Post des slowenischen Wetterdienstes Meteo Si. Gegen 20 Uhr entwickelte sich demnach ein Tornado über Ilirska Bistrica. (ml)