Unwetter in Spanien: 100 Reisende auf Kreuzfahrtschiff durch Sturm verletzt

Von: Kai Hartwig, Sarah Neumeyer

Etwa 100 Passagiere eines Kreuzfahrtschiffs sind in einem Sturm vor Spanien verletzt worden. Das teilte das britische Unternehmen Saga Cruises am Dienstag der britischen Nachrichtenagentur PA mit.

Portsmouth – Auf einem Kreuzfahrtschiff vor der Küste von Spanien wurden etwa 100 Passagiere verletzt. Grund war ein schwerer Sturm, in den die 236 Meter lange „Spirit of Discovery“ geriet.

Fünf Personen wurden schwer verletzt, die allermeisten jedoch leicht. Die schwer verletzten Gäste mussten im medizinischen Zentrum des Schiffs „Spirit of Discovery“ behandelt werden, teilte das britische Unternehmen Saga Cruises am Dienstag (7. November) der britischen Nachrichtenagentur PA mit. Insgesamt waren demnach etwa 1000 Reisende an Bord.

Das Kreuzfahrtschiff „Spirit Of Discovery“ gehört zum britischen Unternehmen Saga Cruises. © Moritz Frankenberg/dpa

Das Schiff war nach PA-Informationen am Wochenende auf einer 14-tägigen Reise zu den Kanarischen Inseln. Wegen schlechten Wetters war der Stopp in Las Palmas bereits abgesagt worden, und die Crew wollte den Hafen von La Coruna anlaufen, der aber gesperrt war. Daraufhin entschied sich die Besatzung zur Rückkehr nach Großbritannien, geriet aber in der Biskaya in den Sturm – wie kürzlich auch ein anderes Kreuzfahrtschiff entlang der Atlantikküste von Frankreich und Spanien. Während des Unwetters wurde das Antriebssicherheitssystem aktiviert, das Schiff drehte ruckartig nach links und kam dann plötzlich zum Stehen. Bei der abrupten Bewegung wurden die Passagiere demnach verletzt.

Queen Camilla hatte die „Spirit of Discovery“ 2019 getauft

Am Montagabend (6. November) erreichte die „Spirit of Discovery“ den Hafen von Portsmouth an der südenglischen Kanalküste. Das Schiff war im Jahr 2019 von Queen Camilla im Hafen von Dover getauft worden.

In der Antarktis endete unterdessen eine Kreuzfahrt noch dramatischer. Eine Riesenwelle traf ein Kreuzfahrtschiff während eines schweren Sturms – eine Person starb. (kh/sne dpa)