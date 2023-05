Unwetter überschwemmen Italien: Tote Deutsche an Strand aufgefunden – Berichte über Chaos an der Adria

Von: Maximilian Kettenbach

Schlimme Unwetter erschüttern Italien, es gibt Tote und Vermisste. Ein Opfer stammt aus Deutschland. Die Rettungskräfte sind im Dauereinsatz.

Rom – Die Unwetterlage in Italien hält weiter an. Besonders die Region Emilia Romagna ist von schweren Überschwemmungen betroffen. Irene Priolo, die Vizepräsidentin der am heftigsten betroffenen Region Emilia-Romagna, berichtet am Mittwochnachmittag von bereits acht Todesopfern, darunter soll laut übereinstimmenden Medienberichten auch eine Frau aus Deutschland sein. Sie sei von den Wassermassen an den Strand von Cesenatico gespült worden, heißt es nach übereinstimmenden Berichten aus Italien.

„Wir kennen die Gründe noch nicht, es gibt Ermittlungen der Polizei“, sagte der Bürgermeister von Cesenatico, Matteo Gozzoli, in einem Live-Statement auf Facebook, wie die italienische Zeitung La Stampa berichtet. Die Leiche sei am Strand gefunden worden, betonte der Bürgermeister demnach.

Ein Mann hielt sich während der Überschwemmung im Erdgeschoss seines Hauses auf und ertrank. Ein weiterer wurde von einem Erdrutsch im eigenen Garten vergraben und starb. Es gibt zudem Berichte über viele Vermisste. Am stärksten betroffen sind die Provinzen Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini und Bologna - und dort insbesondere die Städte Faenza, Cesena und Forlì, wie die italienische Feuerwehr mitteilte. Laut Zivilschutz-Minister Nello Musumeci werden etwa 5000 Menschen in den Gegenden evakuiert. „Aber es könnten noch mehr werden. Wir sind bereit einzugreifen als Regierung“, sagte er am Mittwochmorgen im italienischen Radio.

Verheerende Unwetter überschwemmen Italien: Tote Deutsche leblos an Strand aufgefunden

Nach schweren Überschwemmungen tragen Carabinieri Anwohner auf dem Rücken durch die überfluteten Straßen von Faenza. © Arma dei Carabinieri

Die Feuerwehr rückte demnach seit Dienstagmorgen zu 600 Einsätzen aus und war dort mit 400 Feuerwehrleuten vor Ort. Sie retteten etwa Menschen, die in ihren Häusern vom Wasser eingeschlossen waren, oder in den Wassermassen gestrandete Autofahrer. In der Stadt Cesena, wo der Fluss Savio über die Ufer getreten ist, haben die Einsatzkräfte Dutzende von Menschen gerettet, die auf den Dächern ihrer Häuser festsaßen. Eine Familie mit zwei kleinen Kindern musste in Forlì aus ihrem Haus evakuiert werden. Autofahrer, gefangen in Wassermassen, mussten aus ihren Fahrzeugen befreit werden.

An der Adria herrscht Berichten zufolge Chaos. Nach und nach erst treffen Meldungen ein. Der Zugverkehr zwischen Florenz und Bologna ist eingeschränkt. Strecken nach Rimini sind teils komplett gesperrt oder eingeschränkt.

Eine Frau aus Faenza berichtete, wie rasch die Wassermassen ihren Weg fanden. Innerhalb von nur zehn Minuten stieg das Wasser fast bis zum ersten Stock ihres Hauses, wie sie erzählte. Und weiter: „Eine Nachbarin von mir war allein mit vier kleinen Kindern im Haus, sie rief um Hilfe und niemand kam. Wir blieben die ganze Nacht bei ihnen, im Schlafanzug. Die Kinder weinten. Eine Katastrophe“, wird sie von Ansa zitiert.

Unwetter überschwemmen Italien: Videos zeigen dramatische Lage

Auf Bildern und Videos der Feuerwehr war zu sehen, wie ganze Straßenzüge unter Wasser stehen, Schlammlawinen Straßen blockieren und Felder wegen der Wassermassen Seelandschaften gleichen. Laut Zivilschutz sind allein in der Emilia-Romagna 14 Flüsse überschwemmt. Die dramatischen Überschwemmungen stehen im krassen Gegensatz zu der Trockenheit am Gardasee, wo einige Bewohner der Region haben längst angefangen, umzudenken.(dpa, mke)