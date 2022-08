UPS-Paket in schockierendem Zustand - „Inakzeptabel und enttäuschend“

Ein UPS-Kunde schockierte eine Lieferung. Das Paket war aufgerissen, sodass der Inhalt der Sendung herausragte.

München – Man kann nur den Kopf schütteln, wenn man sieht, was einem UPS-Kunden aus Großbritannien widerfahren ist. Dass nicht immer alles ganz so klappt, wie man es sich bei einer Lieferung vorstellt, ist schon zur Normalität geworden. Kunden müssen sich öfters auf die Suche nach ihrem Paket begeben oder bekommen fragwürdige Benachrichtigungen. Ein Zusteller packte sogar ein Paket einer Kundin aus, damit es in den Briefkasten passte. Nicht ganz ausgepackt – aber fast – war ein Paket eines UPS-Kunden in Großbritannien. Der Kunde machte ein Foto des Pakets und teilte sie auf Twitter.

UPS liefert Paket in schockierendem Zustand – Kunde enttäuscht

Der Kunde war über seine Bestellung ziemlich erschüttert. Wütend wendete er sich über Twitter an UPS. Er postete zwei Bilder, auf denen der Zustand des Pakets deutlich erkennbar war. Das Paket war oben aufgerissen. Die Luftpolsterfolie, die vermutlich die Ware umgab, konnte man deutlich erkennen. Er forderte eine Erklärung oder Rechtfertigung, warum sein Paket in einem solch schockierenden Zustand ankam. Den Kundenservice konnte der Mann nicht erreichen, wie er auf Twitter schrieb. „Inakzeptabel und enttäuschend“ fand er die Zustellung von UPS.

UPS-Paket völlig zerrissen – Zusteller meldet sich auf Twitter

Natürlich meldete sich UPS unter dem Post des Kunden zu Wort. Der Zusteller entschuldigte sich für den Zustand des Pakets. Er bat den Kunden um eine private Nachricht, damit UPS die Zustellung verfolgen könne. Auf einen kleinen Seitenhieb verzichtete der Kunde nicht. In seinem Post markierte er DPD und FedEx und schrieb, dass er besser einen der beiden Zusteller hätte auswählen sollen. Außerdem markierte er die britische Verbraucherorganisation „Which?“, die verschiedene Waren und Dienstleistungen untersucht und vergleicht.

Ob DPD eine bessere Alternative wäre, ist fragwürdig. Denn auch ein DPD-Paket kam völlig kaputt bei einem Kunden an. Dieser vermutete, dass das Paket als Fußball diente. Ein anderer Kunde schützte sich vor diesem Problem. Mit seiner Lösung, würde das Paket sogar bei Hermes überleben, wie er auf Twitter schrieb. (vk)