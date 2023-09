„Du leckst den Fahrstuhl sauber“: Bewohner schreibt Wut-Botschaft nach ekelhafter Aufzugaktion

Von: Yannick Hanke

Manch ein Mensch verrichtet seine Notdurft an ungewöhnlichen Orten. So geschehen in einem Aufzug in Münster. Das hat Folgen.

München/Münster – Wer in Mehrfamilienhäusern lebt, muss damit rechnen, dass es auch schon mal zu Streit kommt. Verschiedene Parteien haben unterschiedliche Ansichten darüber, wie beispielsweise ein sauberer Hausflur auszusehen hat. Das Treppenhaus steht ebenfalls oft im Mittelpunkt etwaiger Diskussionen. Doch auch die sachgerechte Nutzung des Aufzugs kann schnell zu einem echten Politikum werden.

Das gilt vor allem dann, wenn ein Fahrstuhl nicht nur dafür benutzt wird, um von unten nach oben oder umgekehrt zu gelangen. So geschehen in Münster, wo ein Hausbewohner allem Anschein nach mit solch einem großen Harndrang zu kämpfen hatte, dass er kurzerhand in besagten Fahrstuhl urinierte. Kürzlich war es nur Parfum, dass im Aufzug versprüht wurde und für Diskussionen sorgte.

„Du elender Aufzugpisser“: Unbekannter pinkelt in Fahrstuhl – und soll alles wieder auflecken

Ja, richtig gelesen: Die Rede ist hier von einem „elenden Aufzugpisser“, wie es der Verfasser des Zettels derbe formuliert. Die unmissverständliche Zettelbotschaft wurde auf der Instagram-Seite „notesofgermany“ veröffentlicht. Eine unmittelbare Reaktion auf das Verrichten der Notdurft im Fahrstuhl. Der Schuldige soll sich laut dem Zettel bereits auf entsprechende Konsequenzen gefasst machen. Und die haben es in sich, wenn man den Worten des Verfassers Glauben schenken darf.

Die Nerven liegen blank: Weil ganz offensichtlich die Notdurft in einem Fahrstuhl verrichtet wurde, werden auf einem Zettel entsprechende Konsequenzen angedroht. © notesofgermany/Instagram (Screenshot)

„Die Gelegenheit kommt und Du leckst den gesamten Fahrstuhl sauber“, heißt es drohend auf dem Zettel. „Das schwör und verspreche ich DIR!“, wird den vorangegangenen Worten noch mehr Nachdruck verliehen. Frei nach dem Motto: Jede Aktion bringt auch eine Reaktion mit sich.

Zettel ermahnt Fahrstuhl-Pinkler – der seine Notdurft im Aufzug „immer und immer wieder“ verrichtet

Damit ist die Botschaft auf dem Zettel jedoch noch nicht zu Ende. Oder besser gesagt: Der unbekannte Verfasser will sich weiter Gehör verschaffen und lässt keine Zweifel daran aufkommen, wie sehr er aufgebracht ist. „Wie ekelhaft muss man sein in einen Aufzug zu pinkeln. Immer und immer wieder“, merkt der Zettel-Urheber an.

Seine abschließenden Worte: „Asoziales Pack. Pisst in Eure Häuser, verdammt!“ Reaktionen auf den Zettel sowie das Verrichten der Notdurft im Fahrstuhl lassen natürlich nicht lange auf sich warten. In der Kommentarspalte unter dem Posting auf der Instagram-Seite von „notesofgermany“ wird eifrig diskutiert. Mal heißt es schlicht „abartig“, mal ist die Rede von einer Familie, die auf dem Land „volle Windeln ins Mehrfamilienhaus“ schmeißen würde. Eine vergleichbare Situation? Für emotionale Reaktionen sorgte indes auch ein spezieller Rewe-Zettel.

Hat ein „suchtkranker Obdachloser“ in den Fahrstuhl gepinkelt? Verständnis für unangenehme Situation

Doch gibt es auch zaghafte Versuche, das Problem näher zu erörtern und sogar Verständnis für die Situation aufzubringen. Ein User vermutet, dass ein „Köter“, der „zu spät rausgelassen wurde“, der Grund für das Problem sein könnte. Eine Person wirft die Vermutung in den digitalen Raum, dass sich ein „suchtkranker Obdachloser“ Zugang zum Haus verschafft haben könnte und dementsprechend keine böse Absicht bestanden hätte.

Laut einer Frau, die auf diese Anmerkung reagiert, würde es dann aber nicht „immer und immer wieder“ passieren. Ein Mann wiederum hält diese Vermutung für plausibel und zeigt sich verständnisvoll: „Macht einen Unterschied, ob jemand sowas absichtlich macht, um Mitmenschen zu quälen, oder ob so etwas jemandem passiert, wenn er nachts vor Kälte Zuflucht sucht und aufgrund seiner Suchtkrankheit im Schlaf nicht mal mitbekommt, ob die Blase sich leert.“

Das wäre zwar auch nicht in Ordnung. Doch müsste in diesem Fall „nicht direkt an der Menschheit“ gezweifelt werden. Das gilt wohl auch für den Streit zwischen einer vegan lebenden Familie und ihren Fleisch essenden Nachbarn. (han)