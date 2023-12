Italien-Perle schlägt wegen Urlaubern Alarm – „braucht eine Blockade“

Von: Richard Strobl

Immer mehr Touristen und immer weniger Einwohner im historischen Kern von Venedig. In Italien ist man alarmiert. (Collage aus Symbolbildern) © IMAGO / Bihlmayerfotografie // IMAGO / Jöran Steinsiek // IMAGO / Pond5 Images

Italiens Touristen-Perle Venedig zählt mehr Touristenbetten als Einwohner. Eine Organisation schlägt jetzt Alarm und fordert harte Gegenmaßnahmen.

Venedig – Italien ist nicht nur für deutsche Touristen ein extrem beliebtes Urlaubsland. Von überall auf der Welt strömen Touristenmassen in das Mittelmeerland. Doch immer mehr Regionen in Italien leiden unter den extremen Urlauberzahlen – und reagieren. Jetzt schlagen zwei Vereine in Venedig Alarm und fordert sogar eine „Blockade“.

Basis des aktuellen Aufschreis sind vor allem zwei Zahlen, die die beiden Vereine Venessia.com und Ocio (Civic Observatory for Residential Life) am Montag präsentierten. Demnach gibt es in Venedig mittlerweile ganze 50.016 Betten, die für Touristen zur Verfügung stehen. Demgegenüber stehen aber nur noch 49.211 Menschen, die wirklich im historischen Zentrum von Venedig wohnen würden.

Aufschrei in Italien: Venedig hat mehr Touristenbetten als Einwohner

Es ist demnach das erste Mal, dass die Bettenanzahl für Touristen die Bewohnerzahl übersteigt. Allein in den letzten drei Monaten seien knapp 800 neue Touristenbetten hinzugekommen, so die Vereine.

Dafür verantwortlich sind laut den Vereinen mehrere größere Urlauber-Projekte, die die Bettenzahlen für diese in den vergangenen Monaten noch einmal in die Höhe schießen ließen. Die Vereine listeten laut Repubblica insgesamt knapp 20 solcher Fälle aus mehreren Jahren auf.

Über die Jahre würde diese Aneinanderreihung zeigen, dass die aktuelle Lage „das Ergebnis eines unterschwelligen Wunsches ist, Venedig in ein Touristendorf zu verwandeln und seine Bewohner zu vertreiben“, zitiert die italienische Zeitung aus dem Statement der Vereine. Die Beispiele beziehen sich etwa auf das ehemalige Hauptquartier der Stadtpolizei oder die ehemalige Börse Venedigs. Diese seien mittlerweile von großen Firmen zu Touristenunterkünften mit teils Hunderten Betten umgebaut worden.

„Venedig braucht eine Blockade“: Bewohner fordern Schutz vor Touristen

„Es ist nicht klar, warum es eine begrenzte Anzahl von allem gibt, von Restaurants bis zu Aktivitäten, aber nicht für Touristen“, klagen die Vereine an. Dabei gäbe es sogar ein Instrument, um gegen Investoren vorzugehen: Der sogenannte Pellicani-Änderungsantrag würde es dem Stadtrat ermöglichen, Investoren zu bremsen, die in der Stadt Wohnungen kaufen, sie vermieten und dann in ihrer Heimat „auf Kosten der Venezianer“ leben würden. Venedig sei damit die einzige Stadt in Italien, die über ein solches Instrument verfüge. Genutzt worden sei es bislang aber nicht, so die Vereine weiter.

„Venedig braucht eine Blockade“, wird Matteo Secchi von Venessia.com von der italienischen Nachrichtenagentur Ansa zitiert. Er fordert, dass touristische Orte geöffnet werden und, dass die Anzahl der Betten für Urlauber begrenzt wird. Zudem fordert er, dass Kurzzeitmieten begrenzt werden, damit nicht immer mehr Venezianer aus dem historischen Kern aufs Festland ziehen müssen.

Ähnlich war man auch schon in Südtirol gegen den Massentourismus vorgegangen. Hier hatte man schon 2022 einen Bettenstopp verhängt. Das Ziel: Mehr Qualität und weniger Quantität im Tourismus. An der Mittelmeerküste Italiens versuchte man zuletzt sogar mit der Einrichtung von „roten Zonen“ gegen die Urlaubermassen vorzugehen. Venedig ist mit dem Problem also nicht allein – ist wegen seines Weltruhms aber auch sicher besonders hart betroffen.