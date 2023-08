Hotel-Desaster auf Mallorca: Deutschem Urlauber wird seltsames Handtuch zum Verhängnis

Von: Martina Lippl

Diesen Urlaub auf Mallorca wird eine Familie aus Deutschland so schnell nicht vergessen. Im Hotelzimmer wartete das Chaos. Die Tür stand auf mysteriöse Weise offen.

Palma – Die Sommersaison auf Mallorca läuft gerade auf Hochtouren. Dabei schneidet die Baleareninsel als beliebtes Reiseziel bei den Münchnern aktuell weniger gut ab. Jetzt erlebte ein Deutscher eher einen Alptraum statt Traumurlaub. Während die Familie auf der Insel unterwegs war, liefen offenbar ziemlich krumme Dinge im Hotel ab. Ein seltsames Handtuch blockierte die Zimmertür, anschließend fehlten 1800 Euro. Über den doch recht ominösen Fall berichtet die Mallorca Zeitung.

Mallorca-Urlauber erlebt Hotel-Desaster: Seltsames Handtuch klemmt mit fatalen Folgen in der Tür

„Das Hotel versuchte mich abzuwimmeln“, erzählt der Urlauber dem Blatt. Es unterstellte dem Deutschen aus Köln demnach sogar selbst die Tür offengelassen zu haben. Warum das Handtuch in der Türe klemmte, sei vonseiten des Hotels unerklärlich. Auf einem Foto, das der Zeitung vorliegt, ist zu sehen, wie ein weißes Frotteetuch an der Tür am Boden liegt. Anders als der betroffene Kölner vermutet, sei es nach Aussage des Hotels keinesfalls ein Zeichen dafür, ein Zimmer zu reinigen.

Mallorca: Hotel-Computersystem liefert keine Hinweise

Doch offenbar gab es bei der Reinigung des Hotelzimmers Probleme. Im Computersystem seien fünf gescheiterte Versuche, das Zimmer mit der Schlüsselkarte zu öffnen, zu sehen gewesen. Diese stammten vom Reinigungspersonal und einem für das Auffüllen der Minibar zuständigen Mitarbeiter. Hausmeister sei daraufhin informiert worden, um den leeren Akku des Schlosses auszutauschen. Nach Angaben der Chef-Rezeptionistin schwört der Hausmeister, nach dem Wechsel die Türe geschlossen zu haben.

Wer sich also unbemerkt Zugang zum Hotelzimmer der Urlauber verschafft, die Koffer durchwühlt und das Geld geklaut hat, bleibt zunächst unklar. Überwachungskameras gibt es in dem Vier-Sterne-Hotel in Illetes keine.

Mallorca-Urlauber macht Hotel für Diebstahl verantwortlich

Der Urlauber aus Deutschland erstatteten Anzeige gegen das Hotel bei der spanischen Polizei Guardia Zivil. Ob die Versicherung des Hotels in diesem Fall für den Schaden aufkommt, bleibt abzuwarten. Das Geld war im Koffer zwischen der Unterwäsche versteckt und nicht im kostenlosen Zimmersafe deponiert.

