Chaos auf Griechenland-Flug: Österreicherin im Gedränge verletzt – Airline äußert sich

Von: Michelle Mantey

Der Rückflug aus dem Urlaub wird für eine Familie zum Albtraum. 25 Personen müssen zurückgelassen werden. Plötzlich bricht Panik aus.

Kreta – Nach den Jahren des Corona-Lockdowns und den eingeschränkten Reisemöglichkeiten treibt es viele Reiselustige wieder ins Ausland. Besonders beliebt bleiben Reisen innerhalb Europas, doch laut dem Statisten Bundesamt müssen Urlauber seit diesem Jahr 32 Prozent mehr bezahlen als noch im Vorjahr. Daher greifen viele Reisende auf die Angebote der sogenannten Billigflugairlines zurück. Doch ein Rückflug wird nach Bericht von heute.at für Reisende aus Österreich zum Albtraum.

Die Mutter Sabine S. reiste mit ihrer Familie auf die griechische Insel Kreta. Als sie mit der irischen Fluggesellschaft Ryanair wieder zurückfliegen wollten, erlebten sie ein absolutes Chaos. Zunächst erklärte Ryanair über eine Durchsage am Gate, dass sich der Rückflug nach Wien um eine Stunde verspäte. Als das Boarding nach der Verspätung endlich beginnen sollte, musste die Familie auf dem Rollfeld erneut eine Stunde warten: Und das bei starker Hitze, ohne Wasser.

Frau berichtet von einem schrecklichen Rückflug von der griechischen Insel Kreta nach Wien. (Symbolbild) © NurPhoto/IMAGO

Plötzlich müssen in Griechenland 25 Personen zurückgelassen werden

Dabei gilt Ryanair laut einem Bericht von Sky News zu einer der zuverlässigsten Fluggesellschaften. Das sollen Auswertungen des Jahres 2022 belegen. So wurden nur 0,3 Prozent der Flüge gestrichen. Zwar wurde der Flug der Österreicherin nicht gestrichen, jedoch sollten plötzlich einige Passagiere vor Ort zurückgelassen werden. Eine Stewardess sei ausgefallen, daher könnten 25 Personen nicht mitfliegen, erklärte das Personal vor Ort.

„Dann ging das Chaos erst richtig los. Auf einmal wuselten die Leute nach vorne. Hier ein Rempler, da ein Rempler. Ich wusste nicht mehr wie mir geschah, stürzte leider in Folge und wurde dann schließlich von der Meute fast über den Haufen gerannt“, berichtet Sabine heute.at. Die Familie hatte Glück und schaffte es gerade noch rechtzeitig in den Bus, der sie zum Flieger bringen sollte. Doch endlich im Flieger angekommen, bemerkte die 52-Jährige starke Schmerzen und eine Schwellung am Fuß. Daraufhin habe sie vom Flugpersonal Eiswürfel zur Kühlung bekommen. Doch von dem Chaos konnte sie sich nicht erholen.

Ryanair polarisiert Reisende auch auf TikTok

Denn auch die Landung verlief laut Sabine S. nicht reibungslos: „Wir schlugen ziemlich hart auf. Im Flieger war es plötzlich still. Dann ging es auf einmal wieder nach oben“. Eine viertel Stunde und einen zweiten Landeversuch später kamen sie am Flughafen in Wien an.

Dass eine Ladung mit Ryanair sehr holprig sein kann, zeigen viele Videos auf Social-Media-Plattform TikTok. Das verbildlicht auch eine humorvoll gemeinte Animation auf TikTok, die eine turbulente Landung der Fluggesellschaft zeigen soll. In den Kommentarspalten schreiben dennoch viele Nutzer, dass sie mit der Airline zufrieden seinen und die Beschwerden nicht verstehen können. Auch wenn viele Billigtickets für nur 10-Euro abgeschafft wurden, so erklären einige User, dass sie froh seien, überhaupt einen günstigen Flug bekommen zu haben.

Ryanair äußert sich zum Chaos in Griechenland

Auch Ryanair selbst äußert sich gegenüber der heute.at zu diesem Vorfall und entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten. Aufgrund eines plötzlichen Personalausfalls musste die Airline aus Sicherheitsgründen die Anzahl der Passagiere reduzieren. Die Reisenden hatten im Anschluss Möglichkeit, einen anderen Rückflug zu wählen. Im Fall einer Umbuchung habe die Airline Übernachtungskosten übernommen. Bei einer Stornierung habe Ryanair die Kosten für das Flugticket rückerstattet. Auch Sabine S. geht es wieder besser und die Schwellung am Fuß sei über Nacht abgeheilt.

Bei der Billig-Airline Marabu kam es erst vor Kurzem ebenfalls zu einem großen Chaos: Fast 24 Stunden mussten Passagiere in München auf ihren Flug nach Kalabrien warten – über Nacht am Gate. Die Marabu Airlines machte während ihres nur sechsmonatigen Bestehens schon mehrfach negative Schlagzeilen. (mima)