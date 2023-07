Kroatien-Urlaub immer teurer: 22 Euro für einen Burger – Preise steigen offenbar drastisch an

100 Euro pro Mahlzeit in Kroatien: Preise steigen in schwindelerregende Höhen. (Archivbild) © xbrchx/Imago/Archivbild

Den Urlaub in Kroatien kann sich der durchschnittliche Tourist bei den aktuellen Preisen kaum noch leisten. Ist eine Reise an die Adria bald nicht mehr drin?

Zagreb – Für die Tourismusbranche im beliebten Reiseland Kroatien gab es in diesem Sommer ein böses Erwachen. Einige Unterkünfte hatten ihre Preise stark angehoben – und plötzlich rieselte es Stornierungen. Um dem entgegenzutreten, wurden die Preise wiederum drastisch gesenkt, teilweise sogar bis zu 50 Prozent, wie das Onlinemagazin Kosmo.at berichtete.

Auch die Waldbrände, die aufgrund langanhaltender Hitze auch in Kroatien wüten, könnten Reisende vor einem Aufenthalt an der Adria abschrecken. Da sind die neuesten Berichte aus dem beliebten Urlaubsziel nicht gerade förderlich: Nun soll es eine Preisexplosion bei den Lebensmitteln geben. Vier Euro für Pommes und satte 22 Euro für einen Burger müsse man laut Kosmo aktuell einrechnen.

100 Euro pro Mahlzeit in Kroatien: Preise für Essen steigen in schwindelerregende Höhen

Die Preise für Speisen und Getränke sind demnach in schwindelerregende Höhen geschnellt. Die Adria könnte damit für den durchschnittlichen Reisenden mittlerweile zu teuer sein. Bei einer vierköpfigen Familie müsse man mindestens 100 Euro pro Mahlzeit einplanen, so das Onlinemagazin weiter.

Derart überhöhte Preise können die Freude am Urlaub trüben. Online veröffentlichte Bilder, die in den letzten Tagen in den Restaurants und Bars entlang der Küste Kroatiens aufgenommen wurden, lassen auf Split als aktuell teuerste Region schließen, gefolgt von Biograd und Zadar. Berichtet wurde laut Kosmo.at von beispielsweise folgenden Preisen für Speisen und Getränke:

Stilles Wasser: 7 Euro

Sprudelwasser: 7 Euro

Frisches Wasser Naturell: 7 Euro

Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Tonic Water: 6 Euro

Espresso: 5 Euro

Macchiato : 5 Euro

Cappuccino: 6 Euro

Café Latte: 7 Euro



Quelle: Kosmo.at

Fans des Kroatien-Urlaubs äußern sich enttäuscht und sind sich unsicher, ob sie künftig noch einmal Urlaub an der Adria machen würden. Als Folge der Preisexplosionen werden laut Kosmo.at die Supermärkte wie Lidl, Plodine und Interspar vor Ort zunehmend stark von Reisenden besucht. Denn nach der Unterkunft sei kaum noch Geld für Restaurantbesuche übrig.

Igor Popović, Mitinhaber der Agentur Adriagate, die 12.000 Wohnungen entlang der Adriaküste verwaltet, warnt: „Am Ende der Saison muss jeder genau überlegen, ob er weiterhin so agieren will, als gäbe es keinen nächsten Sommer.“ Die Zukunft des Tourismus an der Adria erfordere eine nachhaltige Strategie. Nur so könne man sicherstellen, dass das Land ein bekanntes und attraktives Reiseziel für alle Touristen bleibe, unabhängig von ihren finanziellen Mitteln.

Erst vor kurzem stand ein Urlauber-Hotspot Kroatiens vor Problemen. Die Plage einiger Meeresbewohner hat einen neuen Höhepunkt erreicht. Die Verantwortlichen warnen.