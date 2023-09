„Jetski-Slalom zwischen den Köpfen von Badegästen“: Video zeigt Adria-Rowdys in Kroatien

Adria-Urlauber aufgepasst: Jetskis und Badegäste teilen sich das Wasser, aber nicht immer ungefährlich. Ein Video aus einem Badeort zeigt erschreckende Szenen.

Neum – Die Adria lockt jedes Jahr Tausende von Touristen an, aber ein aktuelles YouTube-Video könnte einige davon abschrecken. Es zeigt, wie Jetskis in gefährlicher Nähe zu Badegästen fahren. Kroatische Medien werfen grundlegende Fragen zur Sicherheit an der Adria auf. Das Portal morski.hr spricht sogar von „Jetski-Slalom zwischen den Köpfen von Badegästen.“

Lage von Neum: Bosnien und Herzegowina, an der Adria Bevölkerung: Etwa 5000 Währung: Konvertible Mark (BAM)

Während Adria-Urlaub: Schockierende Jetski-Szenen zwischen den Köpfen von Badegästen

Das Video, das momentan für großes Aufsehen sorgt und in den sozialen Medien verbreitet wird, zeigt Jetskier, die durch die Adria pflügen. Was die Aufnahmen alarmierend macht, ist die Tatsache, dass sie in gefährlich geringem Abstand zu Schwimmern manövrieren. In einer Szene ist ein auffallend junger Fahrer auf einem Jetski zu erkennen, der direkt auf einen Mann zusteuert.

Unter den Badegästen, die im Video zu sehen sind, sind auch Kinder. Die Kamera fängt Schwimmer ein, die ausweichen und versuchen, sich in Sicherheit zu bringen, während die Jetskis nur wenige Meter entfernt an ihnen vorbeifahren.

Sicherheit nicht gewährleistet: Jetski trifft auf erholende Urlauber an der Adria

Angesichts jüngster Vorfälle stellen kroatische Medien die Frage, ob die bestehenden Sicherheitsmaßnahmen ausreichend sind, um die Badegäste zu schützen. Touristen, die einen entspannten Urlaub an der Adria verbringen möchten, könnten beunruhigt werden. Die wenigsten möchten im Urlaub mit rücksichtslosen Jetski-Fahrern aneinander geraten.

Jetskier manövrieren mit gefährlich geringem Abstand und im Slalom-Stil zwischen Badegästen. © Screenshot / YouTube / Morski TV

In Italien erregte der Fall um einen jungen Mann viel Aufsehen, der bei einem Jetski-Ausflug am Gardasee vor den Augen seiner Freunde verschwand. Ebenso erschütternd ist die Geschichte einer Tragödie auf dem Mittelmeer, bei der die Küstenwache zwei Urlauber auf dem Jetski erschoss. In Kroatien erlebte ein Tourist einen Albtraum, bei dem sein Auto an der Adria abgeschleppt wurde und der Filmende gleich doppelt Grund zum Lachen hatte. (meka)