Urlaubs-Falle? Bei Preis für Raststätten-Pommes mit Limo an Tauernautobahn fällt die Kinnlade runter

„Das muss man sich mal vorstellen“

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Andreas Knobloch schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Wer mit dem Auto in den Urlaub fährt, kommt zwangsweise an Raststätten vorbei, die nicht immer ganz günstig sind, wie eine Mutter beweist.

Salzburg - Ende Juli starten die Sommerferien in Bayern, aber schon seit einiger Zeit ist einiges auf den Straßen los. Eine beliebte Strecke in den Süden nach Italien oder Kroatien ist beispielsweise die Tauernautobahn. Diese nutzte auch eine Mutter für ihren Weg von Salzburg nach Kärnten, als das Kind Hunger bekam.

Urlaubs-Falle Raststätte? Mutter erbost über Preis von Limo und Pommes mit einem Espresso

Für hungrige Reisende gibt es die Möglichkeit bei Raststätten einzukehren, was nicht immer ganz billig ist. Beim Preis auf der Rechnung machte eine Mutter einen zerknirschten Blick in den Geldbeutel - wie es auch eine Kroatien-Urlauberin kürzlich bei Bier und Cevapcici machte. Denn wie heute.at berichtet, war eine 40-Jährige mit ihrem Kleinkind an eine Raststätte auf Höhe Flachau eingekehrt. „Ich bestellte ein Mini Menü – bestehend aus Pommes und kleiner Limo – für mein Kind, sowie einen Espresso für mich, um für die weitere Fahrt fit zu bleiben“, so die Frau laut heute.at.

Reisende von Mutter gewarnt: „Das muss man sich mal vorstellen“

Nun können Leser mal ungefähr raten, was die Dame wohl für diese Auswahl zahlen musste? Limo, Pommes und der Espresso wurden mit satten 15,45 Euro abgerechnet. Bekannterweise geht es an Raststätten etwas teurer zu als woanders, für die Mutter allerdings kein Grund, wie sie dem österreichischen Portal sagte. „Ich finde, die Lage an der Autobahn rechtfertigt solche Preise nicht. Lohnkosten fallen bei anderen Wirten genauso an und dennoch werden nicht solche überzogenen Preise verlangt. Alleine die Limo für 5,10 Euro entspräche einem Literpreis von 15,30 Euro. Die sieben Gramm Kaffee für den Espresso ergeben einen Kilopreis von 664 Euro, das muss man sich einmal vorstellen“, rechnet die Dame vor.

Lassen Sie sich entführen: Zehn Strände, die zu den schönsten der Welt gehören Kristallklares Wasser, goldener Sand: Der Grace Bay Beach hat alles, was das Herz begehrt. Nicht umsonst wählten ihn Reisende bei den Travellers‘ Choice Awards 2022 von Tripadvisor auf den ersten Rang. Der Strand befindet sich auf Providenciales, das zu den Turks- und Caicosinseln gehört. © Imago Camps Bay ist einer der malerischen Vororte von Kapstadt. Die gleichnamige Bucht befindet sich vor der Kulisse einer Bergkette, den sogenannten Zwölf Aposteln. Der Strand selbst wird als sauber und gepflegt geschrieben – obendrein gibt es zahlreiche Wassersportmöglichkeiten. © Imago Der Eagle Beach auf der Insel Aruba zählt zu den schönsten der Karibik. Er zeichnet sich durch seinen makellosen, weißen Sandstrand und klares Wasser aus. Ein beliebtes Fotomotiv sind die beiden Fofoti-Bäume, die mit ihren Kronen in Richtung Meer weisen. © Imago Einzigartige, einladende Strände gibt es nicht nur auf anderen Kontinenten: Der Strand Ses Illetes ist wohl der bekannteste der Baleareninsel Formentera – und auch einer der schönsten. Er erstreckt sich über eine Länge von 1450 Metern und verdankt seinen Namen diversen Felseninseln, die sich gegenüber der Küste befinden. © Imago Anse Source d‘Argent, La Digue, Seychellen Mit ihren eindrucksvollen Granitfelsen ist die Anse Source d‘Argent einer der berühmtesten und meist fotografiertesten Strände überhaupt. Das Wasser ist türkisblau und lädt zum Schnorcheln ein. Wer ihn besuchen möchte, muss allerdings Eintritt zahlen. © Fokke Baarssen/Imago Spiaggia dei Conigli (Kaninchenstrand) in Lampedusa auf den Sizilianischen Inseln. Der Spiaggia dei Conigli, übersetzt Kaninchenstrand, ist einer der schönsten Strände Italiens – und belegte bei den Travellers‘ Choice Awards 2022 sogar den 1. Platz unter den europäischen Stränden. Auch hier winken türkisfarbenes Wasser und weißer Sand. © Imago Radhanagar Beach, Indien Etwas Ruhe gefällig? Dann ab nach Indien: Am Radhanagar Beach bleiben Touristenmassen aus, stattdessen wartet ein sauberer Strand mit kristallklarem Wasser. © R Modi/Dinodia Photo/Imago Zakynthos, Navagio Beach Zu den berühmtesten Stränden der Welt zählt der Navagio Beach auf der griechischen Insel Zakynthos. Was ihn besonders macht, ist das Schiffswrack, das sich wunderbar in die Bucht einbettet und wirkt, als wäre es mit Absicht dort. © Janita Webeler/Imago Turquoise Bay, Exmouth, Australien Beste Möglichkeiten zum Schnorcheln bietet die Turquoise Bay im Westen Australiens: Fische, Korallen und andere Meereslebewesen finden sich schon in Küstennähe. Gleichzeitig lässt sich vor der Kulisse des türkisblauen Wassers wunderbar ein entspannter Tag verbringen. © Imago Elafonissi Beach auf Kreta Der Elafonissi Beach wirkt, als müsste er sich in der Karibik befinden: Tatsächlich befindet er sich aber auf der griechischen Insel Kreta. Besonders eindrucksvoll ist der rosafarbene Strand – der Farbton rührt von tausenden zerbrochenen Muschelschalen her. © Imago

Sie kippte also ähnlich aus den Latschen wie ein Griechenland-Urlauber bei seiner Calamari-Rechnung. Wer also auf dem Weg in den Urlaub Geld sparen will, sollte sich selbst Proviant auf die Reise mitnehmen. Vor allem am letzten Juli-Wochenende ist es für Autofahrer ohnehin eine Qual, denn Mega-Staus sind angesagt. (ank)

Rubriklistenbild: © IMAGO 2x / Collage tz