Berühmter Strand auf Griechenland-Insel ist kompletten Sommer für Touristen dicht

Umgeben von malerischen Felsen, ist der Navagio Beach ein echtes Highlight auf der Griechenland-Insel Zakynthos. Allerdings ist die Bucht nun geschlossen.

Athen – Ob schon zu Ostern oder erst im Sommer: Auch in diesem Jahr planen die Deutschen wieder Urlaub. Trotz Inflation und steigender Lebenshaltungskosten könnte 2023 sogar zum Rekordjahr werden, zeigte eine Analyse der Stiftung für Zukunftsfragen. Wer Urlaub in Griechenland plant, sollte einen berühmten Strand jedoch nicht als Hauptausflugsziel einplanen.

Die griechische Insel Zakynthos im Ionischen Meer ist besonders beliebt bei Reisenden. Türkisfarbenes Wasser, ein berühmtes Schiffswrack und atemberaubende Buchten machen die Insel zum Urlaubsparadies in Europa. Allerdings ist der beliebte Navagio Beach in diesem Sommer geschlossen.

Der berühmte Navagio Beach auf der griechischen Insel Zakynthos bleibt diesen Sommer geschlossen. © Darios/imago

Griechenland: Navagio Beach wegen Erdrutsch-Gefahr geschlossen

Aufgrund von drohenden Erdrutschen darf der Navagio Beach nicht betreten werden. Die umliegenden Klippen bergen wegen Erosion ein zu hohes Risiko für abrutschende Erd- und Gesteinsmassen, berichtete die griechische Zeitung Kathimerini.

Der Sandstrand konnte bislang mit einem Boot angesteuert werden. Laut Online-Portal Reisereporter dürfen zwar weiterhin Urlauber mit einem Boot in die Bucht fahren. Aussteigen und den Strand betreten dürfen sie allerdings nicht. „Die Sicherheit von Anwohnern und Besuchern steht über allem“, betonte Tourismusminister Vassilis Kikilias. Damit folgen die Behörden der Empfehlung eines Expertenteams der Anti-Seismic Planning und Protection Organization (OASP), die Bucht für Einheimische und Touristen zu sperren. Anfang März hatten die Forscher den Strand untersucht.

Griechenland: Navagio Beach nicht zum ersten Mal gesperrt

Das beliebte Ausflugsziel in Griechenland ist damit nicht zum ersten Mal geschlossen. Im September vergangenen Jahres stürzte nach einem Erdbeben ein Felsbrocken in die Bucht, berichtete das Reiseportal Urlaubspiraten. Infolgedessen wurde der Strand gesperrt. Im Jahr 2018 wurden sogar sieben Menschen bei einem ähnlichen Vorfall verletzt.

Wie lange die Sperre für den Navagio Beach auf Zakynthos gilt, ist nicht bekannt. Zumindest in der diesjährigen Hauptsaison können Besucher die Bucht nur vom Boot aus bestaunen. Es heißt also erstmal: Abwarten, bis die Forscher erneut den Zustand der Bucht prüfen und Entwarnung geben können. Laut Vergleichsportal Check24 soll die nächste Prüfung im Herbst stattfinden. Rentner zieht es angesichts günstigerer Lebenshaltungskosten und niedrigeren Steuern ins Ausland. So hat es auch ein Paar aus Ulm nach Griechenland verschlagen. (kas)