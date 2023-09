Kinder-Tattoo im Urlaub verletzt Siebenjährige schwer: Mädchen womöglich fürs Leben gezeichnet

Von: Karolin Schäfer

Im Türkei-Urlaub mit der Familie lässt sich ein siebenjähriges Mädchen ein Henna-Tattoo machen. Später entwickelt sie eine schwere, allergische Reaktion.

London – Ob weiße Strände oder malerische Berglandschaften: Im Sommer ist Urlaubszeit. Das bedeutet für viele vor allem Entspannung und Zeit mit den Liebsten verbringen. Doch nicht immer verläuft alles reibungslos. Erst kürzlich schilderte eine Familie katastrophale Zustände im Ägypten-Urlaub. Auch der Urlaub einer Familie aus Großbritannien endete kürzlich in einem Albtraum.

Urlaub endet im Albtraum: Souvenir entwickelt sich zu schmerzhafter Entzündung

Die Britin Kirsty Newton verreiste im August mit ihrem Mann und zwei Kindern in die Türkei. Als Andenken an die gemeinsame Reise wollte sich die siebenjährige Tochter Matilda ein Henna-Tattoo in Form eines Schmetterlings auf die Haut malen lassen, berichtete Kennedy News and Media.

Mit einer speziellen Paste werden Muster auf der Haut aufgetragen, die einige Wochen sichtbar bleiben. Laut Utopia werden dabei lediglich die obersten verhornten Hautzellen gefärbt. Was zunächst harmlos klingt, sorgte für eine schmerzhafte Entzündung bei der Siebenjährigen. Matilda ließ sich das Henna-Tattoo im Hotel auf den Unterarm auftragen. Anfangs schien die Haut die Farbe noch gut zu vertragen.

Horror-Urlaub in der Türkei: Mutter befürchtet „lebenslange Narbe“ nach Henna-Tattoo

Eine Woche später habe ihre Mutter jedoch bemerkt, dass sich die Tätowierung rot färbte. Matilda berichtete von einem Brennen und Jucken. Zudem sei die Haut aufgeplatzt und es habe geblutet. Mit der nässenden Wunde wurde das Mädchen ins Krankenhaus gebracht. „Ich mache mir Sorgen, dass sie eine lebenslange Narbe davontragen wird“, sagte Newton dem Magazin.

Im Krankenhaus bestätigen die Ärzte dann die Vermutung: Das Mädchen reagierte allergisch auf die schwarze Henna-Farbe. Matilda habe darüber hinaus auch einen Ausschlag am Bauch entwickelt, was die Ärzte ebenfalls auf die allergische Reaktion zurückführten.

Henna-Tattoo entzündet sich: Bundesinstitut warnt for gefährlichen Inhaltsstoffen

Bereits vor Jahren warnte das Bundesinstitut für Risikobewertung vor gesundheitsschädlichen Stoffen in Henna-Farbe. In einigen Färbemitteln wurde die Substanz p-Phenylendiamin (PPD) nachgewiesen. Der Stoff wird häufig beisetzt, um eine dunklere Farbe zu erzielen.

Dem Institut zufolge ist PPD bis zu einer Konzentration von zwei Prozent zulässig, sofern sogenannte Kuppler-Substanzen enthalten sind. Diese binden nämlich das PPD und verhindern eine „Weiterreaktion zu gesundheitsschädigenden Stoffen“. Einige Henna-Farben enthalten allerdings keine Kuppler-Substanzen und stellen somit eine „erhebliche Gesundheitsgefährdung und ein ernstes Risiko dar“, hieß es. Demnach drohen unter anderem schwere allergische Reaktionen und Nesselsucht.

Dem Ärzteblatt zufolge entwickelt sich eine Überempfindlichkeit gegen PPD meist erst, nachdem die Henna-Tätowierung verblasst ist. Im schlimmsten Fall drohe eine Infektion. Gerade in Urlaubsländern sei die PPD-Konzentration deutlich höher als beispielsweise in Deutschland. Angesichts gefährlicher Inhaltsstoffe verbietet die EU bestimmte Tattoo-Farben.

Türkei-Urlaub wird zum Horror-Trip: Mutter warnt – „Seien Sie bitte vorsichtig“

Newtons geht davon aus, dass auch in der Henna-Farbe ihrer Tochter PPD enthalten war, schilderte sie gegenüber Kennedy News and Media. „Wir wurden nicht darüber informiert, dass es sich um schwarzes Henna handelte“, erklärte die Mutter. Zudem sei vorab auch kein Test auf der Haut durchgeführt worden, um herauszufinden, ob Matilda allergisch reagiert.

Newton will nun andere Eltern vor den Gefahren von Henna-Tätowierungen warnen. „Seien Sie bitte vorsichtig, wenn Sie Ihren Kindern Henna-Tattoos erlauben“, schrieb sie bei Facebook. Eine Touristin erlebte kürzlich eine Albtraum-Reise auf einem Kreuzfahrtschiff. Als Horror-Urlaub entpuppte sich auch eine Kreuzfahrt: Die Passagiere mussten ein Blutbad mit ansehen. (kas)