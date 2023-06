Kroatischer Touristen-Magnet beschließt skurrile neue Regelung für Urlauber

Von: Bjarne Kommnick

Dubrovnik verbannt Koffer aus der Altstadt. Deshalb müssen Urlauber ihr Gepäck schleppen, statt rollen. Bald soll ein komplettes Koffer-Verbot folgen.

Dubrovnik – Die Hafenstadt Dubrovnik in Kroatien am Adriatischen Meer greift durch und hat ein neues Gesetz beschlossen, das insbesondere Reisende trifft. Ab sofort sei es nicht mehr erlaubt, Rollkoffer durch die Altstadt zu ziehen, wie die kroatische Tageszeitung Jutarnji List zuvor berichtet hatte. Die neue Regel sei Teil von neuen Vorschriften gegen Lärmbelästigung. Bei einem Verstoß drohen empfindliche Strafen. Schon bald sollen Koffer in der Altstadt ganz verboten sein.

Stadt Dubrovnik Bevölkerung 42.615 Fläche 143,35 km² Bürgermeister Mato Franković

Dubrovnik beschließt Kofferverbot in der Altstadt

Bürgermeister Mato Franković hatte die Maßnahmen in einer Bürgerversammlung angekündigt. Betroffen seien Straßen der Altstadt aus altem Kopfsteinpflaster. Bei einem Verstoß sei ein Bußgeld in Höhe von 265 Euro fällig. Um eine Strafe zu meiden, müssen Urlauber ihren Koffer also durch viele Teile der Hafenstadt schleppen. Außerdem würde die Stadt Dezibelmessgeräte in der Altstadt installieren, um die Lärmbelästigung überwachen zu kommen.

Urlauber dürfen in der kroatischen Hafenstadt Dubrovnik ihren Rollkoffer künftig nicht mehr durch die Altstadt ziehen. (Symbolbild) © dpa/Ole Spata

Dubrovnik will Infrastruktur für Massentourismus schaffen

Damit wolle die Stadt einen weiteren Schritt in die Richtung gehen, eine geeignete Infrastruktur für Massentourismus zu schaffen. Laut Deutschlandfunk Kultur würde es mittlerweile rund 1,4 Millionen Touristen jährlich in die 42.000-Einwohner-Stadt ziehen. Der Ansturm in den vergangenen Jahren auf die Hafenstadt sei auch auf die bekannte TV-Serie „Game of Thornes“ zurückzuführen, die zum Teil in der Altstadt von Dubrovnik gedreht wurde und viele Fans anlocken würde.

Ab November würden Urlauber deshalb sogar Unterstützung von der Stadt bekommen. Ab November würden Gepäckaufbewahrungsbereiche eingerichtet werden, in denen Touristen ihre Koffer abstellen können. Die Stadt organisiert dann den kostenlosen Transport zur Unterkunft der Besucher. Zuletzt hatte auch Bali neue Regeln für Urlauber beschlossen.

Kofferverbot in Dubrovnik – Gastronomien droht Schließung bei Verstößen von Gästen

Bürgermeister Franković erklärte gegenüber Jutarnji List: „Das ist erst der Anfang, das ultimative Ziel ist die Schaffung eines Logistikzentrums innerhalb des Flughafens, wonach das gesamte Gepäck der Dubrovnik-Besucher direkt zu den Adressen der Gäste transportiert wird“. Sobald diese Maßnahmen umgesetzte werden, sei es Touristen dann sogar gar nicht mehr gestattet, ihre Koffer in die Stadt mitzunehmen, unabhängig davon, ob sie ihn rollen oder tragen. Auch in Italien müssen sich Urlauber auf besondere Regeln für Touristen einstellen. Zum Beispiel hat die Küstenstadt Portofino mit einem neuen Gesetz Selfiejägern den Kampf angesagt.

Dabei würden auch die Restaurants und Cafés in der Altstadt in Visier geraten. Denn wenn Gastronomie-Betreiber einen Koffer-Verstoß dann zulassen würden, drohe ein Bußgeld in Höhe von 1.327 Euro sowie eine siebentägige Schließung des Außenbereiches, der für den Umsatz vieler Gastronomien essenziell wichtig seien. Bei einem zweiten Verstoß würde eine 30-tägige Terrassen-Schließung drohen, bei einem dritten Verstoß würde eine dauerhafte Schließung durch die Behörden erfolgen.