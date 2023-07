Bis zu 2000 Euro für ein Foto: Teurer Touristen-Trend erobert zahlreiche Urlaubsländer

Von: Sandra Sporer

Eine Touristin posiert für ein Foto am Perissa Beach auf Santorini. Auf der Insel werden auch professionelle Shootings angeboten – für viel Geld. © Peter Schatz/Imago

Urlaubsfotos sind für Viele bei einer Reise Pflicht. Immer beliebter werden allerdings auch Fotoshootings. Deren Preise sind jedoch gesalzen.

München – Das perfekte Urlaubsfoto am Strand bei Sonnenuntergang ist ein tolles Souvenir. An immer mehr Urlaubsorten werden deshalb Fotoshootings für Touristen angeboten. Das ist zum Beispiel im Griechenland-Urlaub möglich, aber auch an vielen anderen Urlaubsorten. Was genau die einzelnen Fotoshooting-Pakete beinhalten, variiert von Anbieter zu Anbieter. Günstig sind sie jedoch alle nicht.

Teure Touristen-Fotoshoots auf der griechischen Insel Santorin – Abzocke oder den Preis wert?

Eines der gefragtesten Shootings ist auf den sozialen Medien unter dem Hashtag flying dress, also fliegendes Kleid, zu finden. Bei diesen Fotoshootings posiert man mit einem langen Kleid mit einer übergroßen, mehrere Meter langen Schleppe. Diese wird von einem oder mehreren Assistenten mit Schwung nach oben geworfen oder geschüttelt, damit der Eindruck entsteht, das Kleid würde im Wind flattern.

Da wohl die wenigsten ein entsprechendes Kleid im Schrank haben, bekommt man das bei den meisten Fotoshooting-Paketen mit zur Verfügung gestellt. Selbst wer nur Shooting und Kleid bucht, legt jedoch in jedem Fall mehrere hundert Euro an. Bei einem der vielen Anbieter auf Santorin zahlt man 300 Euro für ein einstündiges Shooting. In Dubai kann man ein Shooting inklusive Haarstyling und Make-up und einem Kamel im Bildhintergrund für happige 1.000 Euro buchen. Aber auch Preise von mehr als 2000 Euro werden teils aufgerufen.

Viele Urlaubsorte bieten Fotoshootings für Touristen an

Die momentan im Trend liegenden Fotoshootings werden Urlaubern in Griechenland, der Türkei, New York und vielen anderen Urlaubsorten angeboten. Überall dort, wo eine schöne Szenerie lockt, sind die Chancen groß, einen Anbieter für professionelle Urlaubs-Fotoshootings zu finden.

Die Preise variieren dabei stark. Ebenso, was genau im Preis inbegriffen ist. Ziel ist es aber immer, möglichst perfekte Urlaubsbilder zu fabrizieren. Oft kann man für einen Aufpreis auch Zusatzleistungen buchen, wie etwa einen Transport zum Ort des Shootings. So kann selbst ein günstiges Shooting schnell teuer werden. Es lohnt sich also, immer einen Blick auf die Gesamtsumme zu haben.

Die fertigen Fotos sehen in jedem Fall beeindruckend aus und sind, wie die New York Post berichtet, ein „Punkt auf der Bucket List für Reisende“. Bei der im Beitrag interviewten Kundin handelt es sich allerdings um eine Influencerin, für die ein solches Fotoshooting Teil ihres Business ist.

Als normaler Tourist sind die mehreren hundert Euro für das Shooting anderswo eventuell besser angelegt. Vor allem, da momentan an vielen beliebten Reisezielen die Preise explodieren. So müssen etwa Reisende in Kroatien tiefer in die Tasche greifen. (sp)