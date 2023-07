Urlaubssaison 2023: Gesundheitsamt schlägt für beliebtes Reiseziel Alarm

Warnung für Reisende

Die britische Gesundheitsbehörde stellt vermehrt Salmonellen-Infektionen bei Reiserückkehrern fest. Betroffen ist vor allem ein beliebtes Urlaubsland.

Kassel/Antalya – Sandstrand, Meeresrauschen und unzählige Sonnenstunden: Gerade in der Ferienzeit boomt die Urlaubssaison. Bei einem beliebten Reiseziel sollten Touristen jetzt aber genauer aufpassen. Denn: Bei zahlreichen Reiserückkehrern wurden in den vergangenen Monaten vermehrt Magen-Darm-Erkrankungen festgestellt.

Salmonellen-Infektionen nach Türkei-Urlaub: Beliebte Ferienregion betroffen

Reisende aus der Türkei kommen immer wieder mit einer Salmonellen-Infektion zurück. Zwischen dem 15. Januar und 19. Juli 2023 wurden 241 Infektionen bestätigt, teilte die britische Gesundheitssicherheitsbehörde (UKHSA) in einer Erklärung mit. Die meisten Infektionen sollen im April aufgetreten sein.

In 93 Fällen hätten die Urlauber in Hotels in der Türkei übernachtet, viele davon in der beliebten Ferienregion Antalya. Die meisten Briten sollen ein All-inclusive-Urlaubspaket gebucht und während der Reise eine Vielzahl verschiedener Lebensmittel verspeist haben. Eine böse Überraschung erlebten auch Reisende im Kroatien-Urlaub.

Salmonellen-Ausbruch nach Urlaub: Das sind mögliche Symptome

Laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gilt eine Salmonellen-Erkrankung als typische Lebensmittelinfektion. Die Bakterien vermehren sich dabei im Magen-Darm-Trakt von Menschen und können zu unterschiedlichen Symptomen führen:

Durchfall

Kopf- und Bauchschmerzen

Allgemeines Unwohlsein

Erbrechen

Leichtes Fieber

Meist klingen die Beschwerden nach wenigen Tagen von selbst wieder ab. Allerdings gelten Kinder, Ältere und Menschen mit geschwächtem Immunsystem als besonders gefährdet. Es kann zu längeren und schwereren Verläufe der Infektion kommen, hieß es seitens der Behörde. Auch in Deutschland kommt es hin und wieder zu größeren Ausbrüchen. So wurden im vergangenen Jahr Salmonellen in Produkten des Süßwarenherstellers Ferrero entdeckt.

Salmonellen-Infektion nach Türkei-Urlaub: Ursache bislang unklar

In Großbritannien seien vor allem Männer, aber auch Kinder von den Salmonellen-Infektionen nach dem Türkei-Urlaub betroffen, meldete die britische Gesundheitsbehörde. Wie es genau zu dem Ausbruch kam, sei noch unklar. Die Untersuchungen dauern noch an.

Dennoch könnte man mit einfachen Mitteln das Risiko einer Magen-Darm-Infektion im Urlaub verringern, so das britische Ministerium. Grundsätzlich sollten Reisende unabhängig vom Reiseziel darauf achten, was gegessen und getrunken wird. Aber auch diese Maßnahmen empfiehlt die Behörde in Großbritannien:

Gründlich die Hände waschen

Frisch zubereitete, gründlich gekochte und heiße Speisen verzehren

Obst selbst schälen (wie Bananen)

Pasteurisierte Milchprodukte wie Joghurt, Milch und Käse können bedenkenlos gegessen werden, da das Erhitzen schädliche Mikroorganismen abtötet

Auch in Lebensmitteln aus dem Supermarkt können Salmonellen enthalten sein. Wer Billigkopien und Souvenirs aus dem Türkei-Urlaub mitbringt, sollte sich auf hohe Zollgebühren einstellen. (kas)