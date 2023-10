Drama um TV-Koch Michael Chiarello (61) – Familie bestürzt über den plötzlichen Tod

Von: Martina Lippl

Star-Koch Michael Chiarello ist verstorben (Archivfoto). Der Emmy-Gewinner und TV-Koch ist an den Folgen einer allergischen Reaktion gestorben. © imago

Der TV-Koch Michael Chiarello ist tot. Der dreifache Emmy-Gewinner ist im Alter von 61 Jahren plötzlich verstorben. Die Trauer in der Familie ist groß.

Napa Valley – Die Umstände seines Todes sind tragisch: TV-Chefkoch Michael Chiarello ist an den Folgen einer allergischen Reaktion, die zu einem anaphylaktischen Schock führte, verstorben. Das teilte das Unternehmen Grupo Chiarello in einer Mitteilung gegenüber dem Branchendienst Business Wire mit.

Allergischer Schock: TV Chefkoch Michael Chiarello tot – 61-Jähriger stirbt im Kreise seiner Familie

Der Chefkoch habe die letzten Momente im Kreise seiner Familie und Freuden verbracht, die in dieser schweren und traurigen Zeit respektvoll um Privatsphäre bitten würden, heißt es in der Mitteilung. Michael Chiarello ist demnach bereits vergangene Woche im „Queen of the Valley Medical Center in Napa“ (US-Bundestaat Californien) verstorben. Was genau zu der allergischen Reaktion und zu seinem Tod führte, bleibt offen.

Plötzlicher Tod von TV-Koch – So trauert Chiarellos Familie

Die Familie Chiarello ist bestürzt über den plötzlichen Tod des 61-Jährigen. Im Statement des Unternehmens ist zu lesen: „Wir trauern zutiefst über den Verlust unseres geliebten Patriarchen Michael. Seine kulinarische Brillanz, seine grenzenlose Kreativität und sein unerschütterliches Engagement für die Familie waren der Kern seines Wesens.“ Michael Chiarello habe Menschen durch die Freude an gemeinsamen Mahlzeiten zusammen gebracht und für unvergessliche Erinnerungen am Tisch gesorgt.

„Während wir diesen tiefen Verlust verarbeiten, denken wir an die Momente, die wir mit ihm verbracht haben, sowohl in seinen Küchen als auch in unseren Herzen.“ Sein Vermächtnis werde für immer in der Liebe, die er in jedes Gericht steckte und in der Leidenschaft, die er uns allen vermittelte, „die Aromen des Lebens zu genießen, weiterleben.“

Der Starkoch hinterlässt seine Frau Eileen und vier Kinder. Ende Januar feierte der 1962 in Kalifornien geborene seinen 61-jährigen Geburtstag, wie auf Instagram zu erfahren ist. Im Mai dieses Jahres heiratete zudem seine jüngste Tochter Giana.

TV-Koch Michael Chiarello stirbt im Alter von 61 Jahren

Michael Chiarello machte sich in den USA durch verschiedene TV-Formate, wie „Top Chef“, „Top Chef Masters“ und seiner eigenen Kochshow „Easy Entertaining with Michael Chiarello“ einen Namen. Der gebürtige Kalifornier wurde dafür mit drei Emmy-Awards (2003 und 2006) ausgezeichnet.

Eine allergische Schockreaktion kann lebensbedrohlich sein oder auch schreckliche Folgen haben. Das Model Chantel Giacalone erlitt 2013 einen allergischen Schock auf eine kleine Brezel. Seitdem ist ihr Gehirn irreparabel geschädigt. Erst vor kurzem ist völlig überraschend und im Alter von nur 46 Jahren Starkoch Jock Zonfrillo verstorben. (ml)