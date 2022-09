Paar bekommt 17. Baby und ist „offen für mehr“: Die Namen aller Kinder sorgen für Überraschung

Von: Yasina Hipp

Vater Carlos Hernandez und seine 16 Kinder. © Patty Hernandez

Patty und Carlos Hernandez aus den USA sind Eltern von 16 Kindern. Und als ob das nicht schon kurios genug wäre, steckt auch noch etwas hinter den Namen der Kinder.

North Carolina - Im Hause der Familie Hernandez im US-Bundesstaat North Carolina kehrt so schnell keine Langeweile, geschweige denn Ruhe ein. Mit 16 Kindern im Alter von 1 bis 14 ist immer Tohuwabohu garantiert. Patty und Carlos Hernandez sind beide 40 Jahre alt und stolz auf ihre Rasselbande. Patty Hernandez sagt der britischen Zeitung The Sun: „Ich bin seit 14 Jahren schwanger und fühle mich gesegnet, glücklich, aufgeregt und froh, dass ich für mein 17. Kind ausgewählt wurde.“ Richtig gelesen: die Hernandez denken gar nicht daran, nach 16 Kindern Schluss zu machen. Patty ist nämlich schon mit dem 17. Kind schwanger, nachdem der jüngste Hernandez Clayton erst im Mai zur Welt gekommen ist. Nicht alle haben für das Familienleben der Amerikaner Verständnis.

USA: 16 Kinder und dennoch keine Verhütung

Patty und Carlos Hernandez werden eigenen Angaben zufolge oftmals verurteilt. Die 40-Jährige Mutter sagt: „Wir werden zwar verurteilt von den Leuten, aber die zählen für uns nicht. Denn alles, was zählt, ist, dass Gott uns auserwählt hat, uns zu segnen“, sagt sie der Sun. Die beiden gehören der christlichen Pfingstbewegung in Amerika an und lehnen Verhütung ab. So kommt es, dass Patty praktisch dauerhaft schwanger ist, dazu meint sie: „Ich weiß, dass ich wirklich fruchtbar bin.“ Und nach Spross Nummer 17 soll keinesfalls Schluss sein, Patty und Carlos sind nämlich nicht nur mit großer Fruchtbarkeit, sondern auch mit großer Lust aufeinander gesegnet. „Wir bitten Gott um Baby Nummer 18, wenn es sein Wille ist. Aber wir sind offen für mehr, hoffentlich. Wir wollen eine gerade Zahl und drei weitere Jungen - 10 und 10“, erklärt die 16-fache Mutter.

Die christliche Pfingstbewegung in den USA Die Pfingstbewegung ist im evangelikalen Flügel protestantischen Christentums anzuordnen und hat in den letzten Jahren großen Zuwachs genossen. Die Encyclopedia of Religion and Society spricht von 10 Millionen bis 29 Millionen Anhängern allein in den Vereinigten Staaten. Für alle Ausprägungen der Bewegung spielt vor allem der Heilige Geist eine zentrale Rolle, sowie die Zugenrede, eine besondere Art zu beten. Die konservative Einstellung der Pfingstler zeigt sich in ihren moralischen Vorstellungen und Überzeugungen. Unter anderem bei der Rolle der Frau, Homosexualität, Abtreibungen und außerehelichem Sex vertreten sie sehr traditionelle Ansichten. (Quelle: Encyclopedia of Religion and Society)

Alle Kinder der amerikanischen Großfamilie fangen mit C an

Für 16 Kinder müssen einem auch erstmal 16 Namen einfallen. Da haben es sich Carlos und Patty aber auch einfach gemacht. Alle bisherigen Kinder fangen nämlich mit C an - zu Ehren des Vaters Carlos. Die sechs Jungs und zehn Mädchen heißen unter anderem Christopher, Carla, Caitlyn, Cristian, Celeste, Cristina, Calvin, Caroll, und Caleb. Baby Nummer 17 soll ganz im Sinne der Familientradition Carter als Junge oder Clair als Mädchen heißen.

Mit diesem großen Bus fahren Patty und Carlos Hernandez ihre 16 Kinder durch die Gegend. © Patty Hernandez

Mit 16 Kindern fällt auch einiges an Haushalt und Kosten an. Pattys Angaben zufolge gibt sie in der Woche knapp 900 US-Dollar (etwa 905 Euro) allein für Lebensmittel aus. Außerdem wäscht sie viermal die Woche und faltet alle zwei Tage bis zu fünf Stunden Wäsche. Die Hernandez besitzen ein Reinigungsunternehmen und können sich so diesen Lebensstil leisten, ohne finanzielle Unterstützung vom Staat, wie Patty betont. Übrigens: Die schulpflichtigen Kinder fährt die Mutter in einem 20-Sitzer-Bus jeden Tag zum Unterricht. Direkt neben dem Kennzeichen ist ein Schild anbgetacht mit der Aufschrift: „Jesus is King“. Ob die Hernandez ihre Familienplanung mit dem 20. Kind wirklich beenden, steht in den Sternen - jedenfalls gibt es noch mehr als genug Namen mit C.