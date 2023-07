US-Sänger Tony Bennett stirbt im Alter von 96 Jahren – schwere Krankheit stoppte seine letzte Tour

Von: Kai Hartwig

Sänger Tony Bennett ist im Alter von 96 Jahren gestorben. © Evan Agostini/dpa

Musiker Tony Bennett ist tot. Seine Sprecherin bestätigte gegenüber Medien den Tod des US-Amerikaners, der mehrere Grammys gewann.

New York – Der Jazz-Musiker Tony Bennett ist übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge tot. Demnach starb der Sänger im Alter von 96 Jahren. Das berichten die New York Times und AP unter Berufung auf Bennetts Sprecherin Sylvia Weiner.

Der Musiker wurde mit Songs wie „I Left My Heart In San Francisco“ weltweit bekannt. Bennett veröffentlichte mehr als 70 Alben, die ihm zahlreiche Grammys einbrachten. Die Liste seiner Bewunderer reicht von Frank Sinatra bis Lady Gaga. Mit ihr veröffentlichte er die Alben „Cheek to Cheek“ und „Love for Sale“. Auch als Maler hatte Bennett Erfolge gefeiert.

Bennett wurde 1926 in New York geboren. Mehr als 60 Jahre lang feierte er auf der Bühne Erfolge. Im hohen Alter schaffte er noch einmal ein Comeback. Zuletzt litt er an Alzheimer, wie seine Familie bekanntgegeben hatte. Eine Zeit lang war er noch weiter aufgetreten, hatte dann aber 2021 alle weiteren Konzerte abgesagt. (kh mit dpa)