US-Moderatorin kollabiert live im TV – bei der Wetteransage

Von: Christoph Gschoßmann

Alissa Carlson Schwartz kollabiert live im TV. © Montage/CBS Los Angeles

Es sind schockierende Bilder: Eine TV-Moderatorin soll das Wetter ansagen, aber kippt plötzlich einfach um. Mittlerweile geht es ihr aber besser.

Los Angeles / München - Fröhliche Stimmung im Studio, eine lockere Überleitung zum Wetter: „Alissa, das ist wirklich die Ruhe vor dem Sturm“, sagt eine der Moderatorinnen. Eigentlich sollte Meteorologin Alissa Carlson Schwartz beim Sender CBS Los Angeles nun anfangen, zu sprechen. Doch dann folgt der Schock: Carlson Schwartz kollabiert vor laufender Kamera.

USA: Wetter-Expertin kollabiert vor laufender Kamera

Zuerst verdrehen sich ihre Augen nach oben, während sie vor der Wetterkarte an ihrem Newsdesk sitzt. Dann kippt sie wie ohnmächtig nach vorne. Ihre Moderations-Kolleginnen Nichelle Medina und Rachel Kim sind sprachlos. Die TV-Sendung wird daraufhin sofort abgebrochen.

TV-Wetter-Expertin gibt Update: „Mir geht es okay“

Mittlerweile geht es der „Miss California“ von 2018 aber wieder besser, wie sie auf ihrer Facebook-Seite schreibt: „Danke für all die Nachrichten, Anrufe und Wünsche. Ich werde das überstehen!“ Und auf Instagram postet sie danach: „Danke für all die lieben Wünsche, während ich mich von einer Kopfverletzung erhole. Ich bin aus dem Krankenhaus entlassen worden und mir geht es okay. Ich schlafe viel und esse sogar Pizza.“

Weiter schreibt sie: „Zum Glück ist es diesmal nicht mein Herz.“ Carlson Schwartz bezog sich dabei auf ihre undichte Herzklappe, die entdeckt wurde, nachdem sie sich 2014 mitten in einer Fernsehsendung übergeben hatte.

Wetter-Sender meldet sich: „Sie wird zurück sein, sobald es ihr gut genug geht“

Auch der ihr Team von KCAL News meldete sich zu dem Zwischenfall: „Wir haben von vielen Leuten gehört, die sich ebenfalls Sorgen um Alissas Wohlergehen machen. Wir möchten auch denen von Ihnen danken, die Ihre Gedanken und Gebete ausgesandt haben. Alissa wird mit unserem Next Weather-Team auf KCAL News zurück sein, sobald es ihr gut genug geht, um zurückzukehren.“ (cgsc)

