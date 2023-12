Mann sitzt unschuldig im Gefängnis – und kommt nach 48 Jahren frei

Von: Lennart Schwenck

Ein halbes Jahrhundert unschuldig im Gefängnis – nach unglaublichen 48 Jahren Haft von einem Mordvorwurf freigesprochen. Glynn Simmons‘ langer Kampf für Gerechtigkeit findet sein Ende.

Oklahoma – Ganze 48 Jahre saß Glynn Simmons aufgrund einer Verurteilung wegen Mordes im Gefängnis. Unschuldig, wie Beweismittel nun erkennen ließen. Glynn Simmons Fall ist damit die längste Fehlurteilhaft in der Justizgeschichte der USA, wie die New York Times berichtet. Simmons wurde 1975 im Alter von 22 Jahren für einen Mord zur Todesstrafe verurteilt. Erst jetzt, 48 Jahre später, wurde er im Alter von 70 Jahren von dem Mord, den er nie begangen hatte, freigesprochen.

Ein Bezirksgericht in Oklahoma County entschied am Dienstag (19. Dezember) Glynn Simmons für unschuldig zu erklären. Vorausgegangen war eine Überprüfung des Falls durch die Bezirksstaatsanwaltschaft und ein Urteil, das die Verurteilung aufhob. Glynn Simmons hat dies der Bezirksstaatsanwältin Vicki Zemp Behenna zu verdanken, welche den Fall noch einmal überprüft hatte.

Längste unrechtmäßige Strafe in den USA: Simmons saß mehr als 48 Jahre lang im Gefängnis

Behenna stellte fest, dass entscheidende Beweise in Simmons‘ Fall seinen Verteidigern vorenthalten worden waren. In einem geänderten Beschluss erklärte ein Richter nun eindeutig und überzeugend, dass das Verbrechen, für das Simmons inhaftiert war, nicht von ihm begangen wurde.

„Es ist eine Lektion in Widerstandsfähigkeit und Hartnäckigkeit. Lassen Sie sich von niemandem sagen, dass das nicht möglich ist, denn es ist wirklich möglich,“ sagte Simmons nachdem er im Juli auf Kaution freigelassen wurde. Der Fall von Glynn Simmons ist besonders tragisch, da er mehr Zeit hinter Gittern verbracht hat als jede andere zu Unrecht verurteilte Person in den USA, wie das Nationale Register für Freisprüche und Entlastungen (National Registry of Exonerations) dokumentiert: insgesamt 48 Jahre, einen Monat und 18 Tage. Und es ist kein Einzelfall: Im März 2023 wurde Sidney Holmes nach 34 Jahren Gefängnis im Alter von 57 Jahren entlassen. Die Staatsanwaltschaft kam auch hier nachträglich zu dem Schluss, dass er die vorgeworfene Tat nicht begangen hatte.

Triumph der Gerechtigkeit? Glynn Simmons steht Entschädigung von bis zu 175.000 US-Dollar zu

Simmons und sein damaliger Mitangeklagter, Don Roberts, waren 1975 zum Tode verurteilt worden. Später wurde die Strafe aber zu einer lebenslangen Haftstrafe umgewandelt. Simmons hatte stets behauptet, sich zur Zeit des Mordes in seinem Heimatstaat Louisiana aufgehalten zu haben. Doch die Bezirksstaatsanwaltschaft von Oklahoma County stützte sich bei dem Prozess auf fragwürdige Zeugenaussagen. Simmons und Roberts wurden verurteilt. Don Roberts hatte etwas mehr „Glück“. Er wurde bereits 2008 auf Bewährung entlassen.

Simmons Anwalt erklärte, dass das Urteil nun den Weg für eine Entschädigung von bis zu 175.000 US-Dollar ebne. Außerdem habe Simmons die Möglichkeit, eine Bundesklage einzureichen und dass ihm berufliche Chancen und finanzielle Sicherheit durch die unrechtmäßige Haft genommen wurden. Daher könnte die Entschädigungssumme deutlich höher ausfallen. Wie viel Glynn Simmons von seiner neu erhaltenen Freiheit am Ende haben wird, ist fraglich. Bei dem 70-Jährigen wurde vor kurzem Leberkrebs diagnostiziert.

Im September 2023 machte Klaus Bräunig in Deutschland Schlagzeilen. Er wurde 1970 zu einer lebenslangen Haft wegen Doppelmordes verurteilt. Ihm wurde vorgeworfen, eine Kinderärztin und deren Tochter erstochen zu haben. Am 9. September 2023 setzte das Landgericht Koblenz seine lebenslange Freiheitsstrafe nach 53 Jahren zur Bewährung aus. Er bestreitet, die Morde begangen zu haben. Der Indizienprozess galt bereits damals als umstritten. Auch in einem anderen Fall steht die Frage im Raum, ob ein Mann aufgrund eines Justizfehlers jahrelang zu Unrecht im Gefängnis saß. (ls)