Extreme Kälte in den USA: Lufthansa-Maschine nach Frankfurt muss ausharren - wegen Auto-Panne auf Rollfeld

Von: Jennifer Lanzinger

Ein Flugzeug wird am Milwaukee Mitchell International Airport enteist. Über 3000 Flüge sind bis Freitagvormittag gestrichen worden. © Mark Hertzberg/ZUMA Press Wire/dpa

Bis zu minus 40 Grad erreichen die Temperaturen aktuell in den USA. Passagiere einer Lufthansa-Maschine nach Frankfurt erlebten nun einen kuriosen Vorfall.

Chicago/USA - Es ist ein besonderes Weihnachtsfest, das vermutlich nur ganz wenige Menschen in ihrem Leben erleben dürften: bei Temperaturen bis zu Minus 40 Grad versinken die USA aktuell in extremer Kälte. Extreme Minustemperaturen, Eiswind und heftige Schneefälle führen vielerorts zu Stromausfällen. Bereits mehrere Menschen fielen dem arktischen Winter-Einbruch zum Opfer. Viele Reisende strandeten an den Flughäfen, zu kalt sind die Temperaturen für den Flugverkehr. Dass es oftmals jedoch nicht an den Temperaturen direkt oder dem Flugzeug scheitert, zeigt nun ein kurioser Vorfall aus Chicago.

Extreme Kälte in den USA: Lufthansa-Maschine nach Frankfurt mit kuriosem Vorfall

Wie nun nämlich RTL berichtet, konnte eine Lufthansa Boeing 747-800 über Stunden nicht abheben. Schuld war ein Bodenfahrzeug, das unmittelbar vor der Maschine am Boden aufgrund der Kälte festgestanden war. Das Fahrzeug habe aufgrund der Kälte schlichtweg den Geist aufgegeben. Wie RTL weiter berichtet, soll sich der Vorfall am Freitagabend in Chicago ereignet haben. Rund minus 19 Grad hätten zu diesem Zeitpunkt vor Ort geherrscht. Das Flugzeug sei bereits voll besetzt gewesen mit Passagieren und Crew, Ziel des Fliegers sei Frankfurt gewesen.

Knapp mehr als vier Stunden habe es demnach dann gedauert, das Bodenfahrzeug vom Flugzeug wegzuschaffen. Wie RTL unter Berufung auf Lufthansa berichtet, habe es sich bei dem Auto um ein Gepäck- und Frachtverlader-Fahrzeug gehandelt. Dieses habe aufgrund der tiefen Temperaturen „nicht funktioniert“. Mit deutlicher Verspätung habe die Maschine dann Richtung Frankfurt aufbrechen und an Heiligabend zur Mittagszeit landen können.

Extreme Kälte in den USA: Berichte über mindestens 23 Todesopfer

Während der Vorfall in Chicago kurios erscheint, hat der arktische Sturm Elliott durchaus sehr ernste Folgen. Der Sender NBC berichtete unter Berufung auf örtliche Behörden von mindestens 23 Todesopfern. Was minus 40 Grad bedeutet, demonstriert ein Video in den sozialen Netzwerken.