Bar-Besucherin singt seinen Hit – da stimmt hinter ihr der echte Interpret ein, und sie merkt‘s nicht

Sachen gibt‘s! Als eine Bar-Besucherin textsicher einen Hit mitschmetterte, gesellte sich plötzlich der echte Sänger zu ihr. Und sie bekam es erst mal gar nicht mit.

Elk City - In Deutschland hat es für Bowling For Soup nie zum ganz großen Ruhm gereicht. Anders sieht es weltweit aus: Der größte Hit der Pop-Punk-Band, „1985“, kommt bei Spotify auf stattliche 300 Millionen Plays. Andere Songs wie „Girls all the bad guys want“, „High School never ends“ oder das Fountains-Of-Wayne-Cover „Stacy‘s Mom“ liegen auch immerhin zwischen 75 und 100 Millionen.

Viele Menschen können ihre Lieder also mitsingen. So auch eine Bar-Besucherin, die damit nicht allein blieb – die witzige Begebenheit bekommt nun bei TikTok größere Aufmerksamkeit.

Bar-Besucherin singt Song mit – und der Original-Interpret steht plötzlich hinter ihr

Inbrünstig und textsicher schmettert die Dame „Girl all the bad guys want“ mit, der aus den Boxen des Lokals schallt und lässt sich dabei filmen. Sie hat merklich Spaß, muss immer wieder lachen. Was sie ganz offensichtlich zunächst nicht merkt, ist, dass sie nicht alleine ist. Und sich ein Mann hinter sie geschlichen hat, der ebenfalls mitsingt und gestikuliert. Mehr noch: Es ist nicht irgendjemand – sondern der Original-Interpret, Jaret Reddick (51) von Bowling For Soup, der große Freude an dem Schabernack zu haben scheint. Was für ein lustiger Zufall!

Gepostet hat das Video die Blockhouse Sports Bar aus Elk City in Oklahoma (USA), diese wurde auch als Ort markiert. Weitere Angaben, wann der Clip entstanden ist und unter welchen Umständen, fehlen. Wie ein Fake oder eine gestellte Begebenheit wirkt das Ganze aber nun wirklich nicht. Sondern tatsächlich wie eine wundervolle Spontan-Aktion beider – und als sei Jaret Reddick einfach so vor Ort gewesen.

Bowling-For-Soup-Frontmann überrascht Bar-Besucherin

„Das ist zuuu lustig, um es nicht zu posten“, schreibt die Sportsbar noch. „Haha!!! Ich wollte das auch posten!!!“, antwortet Reddick von seinem offiziellen Account. Und das Lokal dankt ihm für den „großartigen Abend“, insofern war es wohl wirklich so wie dargestellt. In einem weiteren Kommentar begrüßt die Bar auch eine Dame namens „Brittniy Freeman“ bei TikTok und schreibe, dass sie „schon berühmt“ sei. Von der Dame gibt es ein „lol“ – es handelt sich wohl um die Hobby-Sängerin aus dem Video.

Der Clip sammelte in gut einer Woche nicht nur rund eine Million Aufrufe, sondern auch hunderte Kommentare. Mehr als 5000 Gefällt-mir-Angaben bekommt ein Nutzer, der wohl vielen aus dem Herzen spricht, wenn er schreibt: „Ich habe das Gefühl, Bowling For Soup sind die ikonischste Band, die man in der Öffentlichkeit nicht erkennen würde.“

„Mein liebstes Video im Internet“: Viele feiern den TikTok-Clip

Auch im Video wirkt es, als wisse „Brittniy“ gar nicht, wer da mit ihr einstimmt, als erkenne sie den Star also gar nicht. „Sie weiß definitiv immer noch nicht, wer er war“ oder „Yeah, sie weiß definitiv nicht, dass er es war“, heißt es in den Kommentaren. Andere feiern einfach nur den witzigen Clip, die Begebenheit oder die Sängerin und den Bowling-For-Soup-Frontmann.

„Machst du Witze, was für eine großartige Erfahrung“, „Mein liebstes Video im Internet“ und „Er wirkt wie ein supercooler Typ“, schreiben sie. Ein Weltstar tauchte vor ein paar Jahren anonym im Supermarkt auf und zahlte Kunden die Einkäufe. (lin)